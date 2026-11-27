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Yemekteyiz kim 1. oldu, 27 Kasım Cuma Yemekteyiz kim kazandı soruları, programın final bölümüyle birlikte en çok merak edilen konular arasına girdi. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz'de 23-27 Kasım haftasında Christina, Şenay, Caner, Özlem ve Adem büyük ödül için yarıştı. Haftanın son ev sahibi Adem Öztürk, rakiplerini 27 Kasım Cuma günü evinde ağırlıyor. Yarışmacıların birbirine verdiği puanlar final bölümünün sonunda açıklanacak ve en yüksek puanı toplayan isim 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

27 KASIM YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23-27 Kasım haftasının kazananı, 27 Kasım Cuma günü TV8'de yayınlanan final bölümüyle belli olacak. Adem Öztürk'ün ev sahipliği yaptığı günün ardından yarışmacıların hafta boyunca birbirine verdiği puanlar toplanacak. Zarfların açılmasıyla haftanın birincisi ilan edilecek. Kazanan isim henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçilen yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Kazanan, hafta boyunca rakiplerinden aldığı puanların toplamına göre belirleniyor. Puanlar eşit olursa kazananın nasıl belirleneceğini programın final bölümü ortaya koyuyor.

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

Yemekteyiz'de 23-27 Kasım haftasında beş yarışmacı sırayla birbirini evinde ağırladı. Haftanın sıralaması şöyle oldu:

23 Kasım Pazartesi: Christina Hanım

24 Kasım Salı: Şenay Hanım

25 Kasım Çarşamba: Caner Bey

26 Kasım Perşembe: Özlem Hanım

27 Kasım Cuma: Adem Bey

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMDİR?

Haftanın ilk ev sahibi Christina Hanım, Rus asıllı. Türkiye'de yaşayan ve ürün danışmanı olarak çalışan Christina Hanım, daha önce mankenlik yaptı. Christina Hanım, rakiplerine Rus mutfağının lezzetlerinden oluşan bir menü sundu. Menüsünde borş çorbası, Rus mantısı, kuru erikli dana gulaş, karabuğday pilavı, vinegret salatası ve Napolyon pasta yer aldı.

Salı gününün ev sahibi Şenay Hanım aslen Edirneli. Esnaf lokantası işleten Şenay Hanım, mesleği gereği mutfakla iç içe bir hayat sürüyor.

Çarşamba günü rakiplerini ağırlayan Caner Ertekin, Tekirdağ'da balık restoranı işletiyor. Balık yemeklerindeki deneyimiyle haftanın iddialı isimleri arasında yer aldı.

Perşembe günü ev sahibi Özlem Hanım oldu. Haftanın dördüncü günü rakiplerini evinde ağırlayan Özlem Hanım'ın puanı da finalde açıklanacak toplam sonuçta belli olacak.

Haftanın son ev sahibi Adem Öztürk ise 25 yaşında ve aslen Şanlıurfalı. Mesleği kasaplık olan Adem Öztürk, yaklaşık dört ay önce İstanbul'a taşındı. Final gününde rakiplerine Şanlıurfa mutfağının lezzetleriyle iddialı bir sofra kurdu.

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Yemekteyiz'de 23-27 Kasım haftasının puan durumu, final bölümünde açıklanacak. Yarışmacıların her gün ev sahibine verdiği puanlar yayın boyunca gizli tutuluyor ve haftanın sonunda toplu olarak açıklanıyor. Haftanın kesin sıralaması ve birinciyi belirleyen puanlar, final bölümünün ardından netlik kazanacak.

YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Program, dünyaca ünlü Come Dine with Me formatından uyarlanıyor. Yarışmada her hafta beş yarışmacı sırayla birbirini evinde ağırlıyor ve ev sahibi; menüsü, sofra düzeni ve misafirperverliğiyle rakiplerinden puan alıyor.