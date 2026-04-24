Yemekteyiz kim 1. oldu, 24 Nisan Yemekteyiz kim kazandı?

Hafta içi her gün izleyiciyi ekrana bağlayan rekabette final günü geldi çattı ve "24 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusu yanıtını buldu. Sofradaki sunumları, yemeklerin lezzeti ve eleştirileriyle hafta boyunca dikkat çeken isimlerden hangisinin rakiplerini geride bıraktığı merak konusu. Zuhal Topal'ın puanları ile netleşen güncel puan durumu, haftanın kazananı ve final bölümünde yaşanan polemiklerin tamamını sizler için derledik. İşte Yemekteyiz’de haftanın şampiyonu ve kazanılan büyük ödülün detayları...

HAFTANIN MENÜLERİ

MERYEM'İN MENÜSÜ

• Sebzeli Çorba

• El Açması Tavuklu Kömbe

• Belen Tava ve Şehriyeli Bulgur Pilavı

• Narlı, Akdeniz Yeşillikleri ve Roka Salatası

• El Açması Midye Baklava

OZAN ALİ'NİN MENÜSÜ

• Kereviz Çorbası

• Patatesin Gölgesi Altında

• Mezopotamya'nın Kalbi

• Ozan'ın Zırhlı Salatası

• Sütlaç Brulee

TATIANA'NIN MENÜSÜ

• Kruton ve Gravyer Peyniri ile Zencefil Aromalı Domates Çorbası

• Havuç Sos Yatağında Kiev Tavuğu

• Havyarlı Kremalı Sos Eşliğinde Fırın Somon

• Rus Usulü Baby Patates

• Çalı Fasulye Salatası

• Medovik Pasta

KEZBAN'IN MENÜSÜ

• Düğün Çorbası

• Cevizli ve Yoğurtlu Sinop Mantısı

• Mantar Sote Eşliğinde Kuzu Lokum

• Bademli Pilav

• Amasra Salatası

• Kaymak Eşliğinde Fındıklı Büzme Baklava

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 24 NİSAN HAFTANIN KAZANANI BELLİ Mİ?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 24 Nisan Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Beş farklı yarışmacının kendi evinde ağırladığı rakiplerinden en yüksek puanı toplama mücadelesi verdiği programda, final günü heyecanı zirveye ulaştı. İzleyiciler ise merakla "Yemekteyiz kim 1. oldu, 150 bin TL’lik büyük ödülü kim kazandı?" sorusunun yanıtını bekliyor.

24 NİSAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? ŞAMPİYON HENÜZ AÇIKLANMADI

Haftanın son gününde yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve sunucu Zuhal Topal’ın belirleyici oylarıyla haftanın birincisi ilan edilecek. Ancak, programın yayın saati ve formatı gereği 24 Nisan Yemekteyiz haftalık birincisi henüz açıklanmadı. Final bölümünün son dakikalarında yapılacak olan büyük oylama sonrası, en yüksek puanı alan isim büyük ödülün sahibi olacak. Sonuçlar netleştiğinde ve şampiyonun ismi duyurulduğunda tüm detaylar anlık olarak güncellenecek.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 150.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.