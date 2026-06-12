Yemekteyiz kim 1. oldu, 12 Haziran Cuma Yemekteyiz kim kazandı?
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali heyecanı doruğa çıkarken, izleyiciler "Yemekteyiz kim birinci oldu, 12 Haziran Yemekteyiz büyük ödülü kim kazandı?" sorularına kilitlendi. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında puanlama maratonu sona ererken, 200 bin TL’lik büyük ödülün sahibini belirleyen anlar sosyal medyada gündem oldu.
Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusu yanıtını buldu. Sofradaki sunumları, yemeklerin lezzeti ve eleştirileriyle hafta boyunca dikkat çeken isimlerden hangisinin rakiplerini geride bıraktığı merak konusu. Zuhal Topal'ın puanları ile netleşen güncel puan durumu, haftanın kazananı ve final bölümünde yaşanan polemiklerin tamamını sizler için derledik. İşte Yemekteyiz’de haftanın şampiyonu ve kazanılan büyük ödülün detayları...
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACI MENÜLERİ
MİNE'NİN MENÜSÜ
Karabuğdaylı Bowl
Somon Pankek
Deniz Mahsullü Ravioli
Çilekli, Ananaslı, File Bademli Semiz Otu Salatası
Glütensiz Meyve Cup
SÜLEYMAN'IN MENÜSÜ
Limonlu, Fesleğenli Labne Yatağında Ege Sıyırma
Çıtır Tabanlı El Açması Uzakdoğu Gyozası
Sote Sebze Ve Beurre Monte Sosu Eşliğinde Kağıtta Dil Balığı
Özel Soslu Kuru Meyveli Akdeniz Yeşillikleri
Dondurma Eşliğinde Tarte Tatin
ESRA'NIN MENÜSÜ
Terbiyeli Hindi Çorbası
Vişneli Yaprak Sarma
Beşamel Soslu Erişte Lazanya
Yeşillikli Kereviz Salatası
Karamelli Trileçe
FATMA'NIN MENÜSÜ
Atom Çorbası
Mini Beyti Şiş Kebap
Ankara Tava
Lollo Rosso Salatası
Tiramisu Tatlısı
12 Haziran YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 12 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.
YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.