Yemekteyiz kim 1. oldu, 12 Haziran Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?" sorusu yanıtını buldu. Sofradaki sunumları, yemeklerin lezzeti ve eleştirileriyle hafta boyunca dikkat çeken isimlerden hangisinin rakiplerini geride bıraktığı merak konusu. Zuhal Topal'ın puanları ile netleşen güncel puan durumu, haftanın kazananı ve final bölümünde yaşanan polemiklerin tamamını sizler için derledik. İşte Yemekteyiz’de haftanın şampiyonu ve kazanılan büyük ödülün detayları...

Karabuğdaylı Bowl

Somon Pankek

Deniz Mahsullü Ravioli

Çilekli, Ananaslı, File Bademli Semiz Otu Salatası

Glütensiz Meyve Cup

Limonlu, Fesleğenli Labne Yatağında Ege Sıyırma

Çıtır Tabanlı El Açması Uzakdoğu Gyozası

Sote Sebze Ve Beurre Monte Sosu Eşliğinde Kağıtta Dil Balığı

Özel Soslu Kuru Meyveli Akdeniz Yeşillikleri

Dondurma Eşliğinde Tarte Tatin

Terbiyeli Hindi Çorbası

Vişneli Yaprak Sarma

Beşamel Soslu Erişte Lazanya

Yeşillikli Kereviz Salatası

Karamelli Trileçe

Atom Çorbası

Mini Beyti Şiş Kebap

Ankara Tava

Lollo Rosso Salatası

Tiramisu Tatlısı

12 Haziran YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 12 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.