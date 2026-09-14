Yemekteyiz İrem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 14-18 Eylül haftasında yarışacak olan İrem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz İrem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ İREM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan İrem Hanım, izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Yarışmacının hayatı, yaşı, medeni durumu ve nereli olduğu programı takip edenler tarafından merak ediliyor. 27 yaşındaki İrem, yeni evli olduğunu belirtirken mutfaktaki hünerlerini sergileyerek haftanın birincisi olmayı hedefliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İREM KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İrem Hanım 27 yaşında. Genç yarışmacı, programda hazırlayacağı yemekler ve sofra sunumuyla rakiplerinden yüksek puan toplamaya çalışacak.

YEMEKTEYİZ İREM EVLİ Mİ?

İrem Hanım'ın yeni evli olduğu biliniyor. Yarışmada kendisiyle ilgili bilgileri paylaşan İrem, hem yemek konusundaki iddiasını hem de misafir ağırlama konusundaki becerilerini ortaya koymayı amaçlıyor.

YEMEKTEYİZ İREM NERELİ?

İrem Hanım'ın nereli olduğu ise izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Yarışmacının memleketine ilişkin detayların programda paylaşılması beklenirken, şu an için öne çıkan bilgiler arasında yaşı ve yeni evli olması yer alıyor.

YEMEKTEYİZ İREM'İN HEDEFİ NE?

27 yaşındaki İrem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olmayı hedefliyor. Hazırlayacağı menü, yemeklerin lezzeti, sunumu ve sofra düzeniyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışacak olan İrem'in performansı programın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.