Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Hatice Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HATİCE KİMDİR?

49 yaşında olan yarışmacı, iki çocuk annesi. Hayatının merkezine ailesini koyan yapısıyla, yılların getirdiği tecrübeyi mutfağına ve günlük yaşamına yansıtıyor. Anne olmanın kazandırdığı sabır ve düzen, onun en güçlü yönleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraşlı olmasına rağmen Karadeniz yemekleri yapmasıyla dikkat çekiyor. Farklı yörelerin mutfak kültürlerini harmanlamayı seven yarışmacı, özellikle Karadeniz mutfağının doğal ve doyurucu tariflerini ustalıkla hazırlıyor.

Yıllar içinde edindiği mutfak deneyimi sayesinde geleneksel tariflerde iddialı bir profil çiziyor. El lezzetine güvenen yarışmacı, klasik yemekleri özenli sunumlarla birleştirerek sofralara taşıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.