Haberler

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Hatice Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Hatice Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hatice Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ HATİCE KİMDİR?

49 yaşında olan yarışmacı, iki çocuk annesi. Hayatının merkezine ailesini koyan yapısıyla, yılların getirdiği tecrübeyi mutfağına ve günlük yaşamına yansıtıyor. Anne olmanın kazandırdığı sabır ve düzen, onun en güçlü yönleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraşlı olmasına rağmen Karadeniz yemekleri yapmasıyla dikkat çekiyor. Farklı yörelerin mutfak kültürlerini harmanlamayı seven yarışmacı, özellikle Karadeniz mutfağının doğal ve doyurucu tariflerini ustalıkla hazırlıyor.

Yıllar içinde edindiği mutfak deneyimi sayesinde geleneksel tariflerde iddialı bir profil çiziyor. El lezzetine güvenen yarışmacı, klasik yemekleri özenli sunumlarla birleştirerek sofralara taşıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma