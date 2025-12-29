Haberler

Yemekteyiz Eylem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Eylem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Eylem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 29 Aralık - 2 Ocak haftasında yarışacak olan Eylem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Eylem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eylem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EYLEM KİMDİR?

37 yaşında, 1 çocuk annesi, Karslı ve güzellik merkezi uzmanı olan bu isim, hayat hikâyesiyle dikkat çekiyor. Azmi, mesleğine olan bağlılığı ve gelecek planlarıyla öne çıkan başarılı kadın, 250 bin TL'lik ödül hayalini somut bir hedefe dönüştürmüş durumda.

Kars'ta doğup büyüyen, Anadolu'nun güçlü kadın profilini temsil eden bu isim, ailesinden aldığı değerlerle bugünlere geldi. Küçük yaşlardan itibaren çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle öne çıkan başarılı kadın, hem anneliği hem de iş hayatını birlikte yürütmeyi başardı.

Bir çocuk annesi olan güzellik merkezi uzmanı, anneliğin kendisine sabır, disiplin ve motivasyon kazandırdığını ifade ediyor. Çocuğuna daha iyi bir gelecek sunabilmek için mesleğinde kendini sürekli geliştirmeye odaklanıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
