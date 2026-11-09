Yemekteyiz Emriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emriye Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz'in yeni haftasında ekrana gelen Emriye Hanım'ın hayatı, programı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, Emriye Hanım'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emriye Hanım hakkında bilinenler.

YEMEKTEYİZ EMRİYE KİMDİR?

Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Emriye Hanım, ... yaşında. Aslen Ordulu olan Emriye Hanım, bekar. DJ'likle ilgilenen yarışmacı, müziğe olan ilgisinin yanı sıra mutfaktaki becerileriyle de hafta boyunca rakiplerine meydan okuyacak.

Yemekteyiz yarışmacısı Emriye Hanım, aslen Ordulu.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatı temel alınarak hazırlanan bir yemek yarışması programı. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanan program, Ekim 2012'de FOX'a geçti. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanan Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programda her hafta beş yarışmacı, sırayla birbirlerini evlerinde ağırlayarak hazırladıkları menülerle puan topluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.