Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Elif Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kaç yaşında, nereli?

ELİF KANAT NE İŞ YAPIYOR?

Elif Kanat, esnaf olarak çalışmaktadır. İş hayatındaki başarısını Yemekteyiz yarışmasına da yansıtan Kanat, pratik zekası ve becerikli yapısıyla dikkat çekmektedir.

Elif Kanat, 1 çocuk annesidir. Annelik sorumluluklarını iş hayatıyla başarıyla dengelemeyi başaran Kanat, güçlü kişiliğiyle çevresinde sevilen bir isim olarak tanınmaktadır.

Elif Kanat, boş zamanlarında gezmeyi ve şarkı söylemeyi seviyor. Hayata neşeyle bakan enerjik yapısı, onu Yemekteyiz'in en renkli isimlerinden biri haline getiriyor.

Elif Kanat, 200 bin TL ödülü kazanması halinde hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürmeyi planladığını belirtti. Gezmeyi seven yapısıyla bu hedef, onun en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.