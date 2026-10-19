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Yemekteyiz Burak kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Burak kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Burak Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ekim haftasında yarışacak olan Burak Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Burak Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BURAK KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reİlhante dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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