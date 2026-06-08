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Yemekteyiz Aslı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Aslı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Aslı Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Haziran haftasında yarışacak olan Aslı Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Aslı Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ASLI KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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