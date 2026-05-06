Aziz Yıldırım ismi, Türkiye’de özellikle spor dünyasıyla yakından ilgilenenler için uzun yıllardır gündemde yer alan güçlü bir figürü ifade ediyor. Aziz Yıldırım’ın kamuoyundaki bilinirliği, ailesine yönelik merakı da beraberinde getiriyor. Peki, Yaz yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım kaç yaşında, annesi kim? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM'IN KIZI YAZ YILDIRIM KİMDİR?

Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım, son yıllarda merak edilen isimler arasında yer almaktadır. 23 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yaz Yıldırım, genç yaşına rağmen özellikle ailesinin tanınırlığı nedeniyle kamuoyunun ilgisini çekmektedir.

Yaz Yıldırım, Aziz Yıldırım ile iletişim ve halkla ilişkiler alanında uzman bir isim olan Gonca Çelikkıran’ın kızıdır. Ailesinin geçmişi ve özellikle spor dünyasıyla olan bağlantıları, onun isminin sık sık gündeme gelmesine neden olmaktadır.

Henüz çocuk yaşta olan Yaz Yıldırım hakkında kamuya açık bilgiler sınırlı tutulmakta olup, ailesi tarafından özel hayatının korunmasına özen gösterilmektedir. Buna rağmen temel biyografik bilgiler, kamuoyunun merakını giderecek düzeydedir.

YAZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

23 Eylül 2013 doğumlu olan Yaz Yıldırım, 2026 yılı itibarıyla 12 yaşındadır.

YAZ YILDIRIM'IN ANNESİ KİM?

Annesi Gonca Çelikkıran, halkla ilişkiler ve iletişim alanında deneyimli bir uzmandır. Kariyeri boyunca çeşitli büyük şirketlerde görev almış, aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü’nün iletişim biriminde de çalışmıştır.

Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran 2011 yılında evlenmiş, ancak bu evlilik 2012 yılında sona ermiştir. Yaz Yıldırım, bu evlilikten dünyaya gelen tek çocuktur.

Gonca Çelikkıran’ın profesyonel geçmişi ve iletişim sektöründeki deneyimi, kamuoyunda bilinen yönlerinden biridir. Yaz Yıldırım’ın yetiştirilmesinde de bu disiplinli ve profesyonel yaklaşımın etkili olduğu değerlendirilmektedir.

YAZ YILDIRIM HANGİ OKULDA?

Yaz Yıldırım’ın eğitim hayatına dair detaylar kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaşılmaktadır. Bilinen bilgilere göre eğitimine yurt dışında devam etmektedir.

YAZ YILDIRIM NEREDE YAŞIYOR?

Yaz Yıldırım’ın yaşamını sürdürdüğü yer olarak Londra öne çıkmaktadır. Eğitim hayatına burada devam ettiği bilinen Yaz Yıldırım, günlük yaşamını da büyük ölçüde bu şehirde geçirmektedir.