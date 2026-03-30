YAZ SAATİ UYGULAMASI 2026: Türkiye'de saatler ileri alındı mı? Avrupa Türkiye saat farkı ne kadar oldu? Saatler ne zaman ileri alınacak?

Avrupa genelinde her yıl bahar aylarında uygulanan yaz saati düzenlemesi, 2026 yılında 28 Mart Cumartesi’yi 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece yürürlüğe girdi. Saatlerin 03.00’te bir saat ileri alınarak 04.00 yapılmasıyla birlikte kıta genelinde günlük yaşam, enerji kullanımı ve uluslararası saat dengeleri yeniden şekillendi. Peki, Türkiye'de saatler ileri alındı mı? Avrupa Türkiye saat farkı ne kadar oldu? Saatler ne zaman ileri alınacak? Detaylar...

YAZ SAATİ UYGULAMASI 2026

2026 yılında Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması, mart ayının son hafta sonunda devreye alındı. Bu kapsamda saatler gece yarısından sonra 03.00’ten 04.00’e alınarak gün ışığından daha fazla yararlanılması hedeflendi.

Bu uygulamanın temel amacı; enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmak ve özellikle yaz aylarında akşam saatlerini daha verimli kullanmaktır. Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi bu sisteme eş zamanlı olarak geçti.

Ancak bu değişiklik yalnızca Avrupa ülkelerini etkiliyor. Türkiye’nin saat politikası farklı bir sistem üzerine kurulu olduğu için bu geçiş doğrudan Türkiye’de bir saat değişikliği anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Türkiye’de saatlerin ileri veya geri alınması uygulaması 2016 yılında sona erdirildi. Bu tarihten itibaren Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasına geçerek yıl boyunca aynı saat dilimini (UTC+3) kullanmaya başladı.

Bu nedenle 2026 yılında da Türkiye’de saatler ileri alınmadı. Avrupa’da saatler değişmiş olsa da Türkiye’de herhangi bir saat ayarlaması yapılmadı ve mevcut saat düzeni aynen devam etti.

AVRUPA TÜRKİYE SAAT FARKI NE KADAR OLDU?

Avrupa’nın yaz saati uygulamasına geçmesiyle birlikte Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı yeniden düzenlendi. Kış aylarında Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki fark daha fazlayken, yaz döneminde bu fark azalır.

2026 yaz dönemi itibarıyla:

Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerle Türkiye arasındaki saat farkı 2 saatten 1 saate düştü

İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 2 saat olarak devam ediyor