Amazon Prime Video’nun OGM Pictures imzasını taşıyan dikkat çekici yerli yapımı Yaz Evi, yalnızca hikâyesiyle değil, aynı zamanda büyüleyici çekim lokasyonlarıyla da izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştır. Fantastik ve dram türlerini bir araya getiren film, izleyiciyi 2026 yılından alıp 1996 yazının nostaljik atmosferine götürürken, görsel dünyasında Türkiye’nin en özel sahil bölgelerinden biri olan Bodrum’u merkezine alır. Peki, Yaz Evi filmi nerede, hangi otelde çekildi? Yaz Evi konusu ne, oyucuları kimler? Detaylar...

YAZ EVİ FİLMİ NEREDE HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Yaz Evi filminin çekimleri ağırlıklı olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Yapım ekibi, 1990’lı yılların yaz atmosferini en gerçekçi şekilde yansıtabilmek için hem modern hem de nostaljik dokuyu bir arada sunan özel mekanları tercih etmiştir.

Filmin en dikkat çeken çekim noktalarından biri METT Hotel & Beach Resort Bodrum olmuştur. Lüks mimarisi, modern tasarımı ve eşsiz deniz manzarasıyla öne çıkan otel, filmin ana sahnelerinde görsel bir merkez görevi üstlenmiştir.

YAZ EVİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaz Evi, fantastik ve dram türlerini bir araya getiren özgün bir hikâyeye sahiptir. Film, 2026 yılında yaşayan 21 yaşındaki Selin’in gizemli bir olay sonucunda tam 30 yıl geriye giderek 1996 yazına ulaşmasını konu alır.

Selin, kendisini bir anda ailesinin gençlik yıllarının tam ortasında bulur. Bu beklenmedik zaman yolculuğu, onun yalnızca geçmişi gözlemlemesini değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan bazı kritik olaylara tanıklık etmesini de sağlar. Ailesinin bilinmeyen yönleri, gizli kalmış sırlar ve yıllar boyunca saklı kalan duygusal bağlar, Selin’in karşısına tek tek çıkmaya başlar.

Geçmişte geçirdiği bu süreç, Selin’in hem kendi kimliğini hem de gelecekteki yaşamını sorgulamasına neden olur. Film, bir yandan nostaljik 1990’lar atmosferini işlerken diğer yandan aile bağları, kader, seçimler ve zamanın değiştirebilirliği gibi temaları dramatik bir anlatımla ele alır.

Bu yönüyle Yaz Evi, sadece bir zaman yolculuğu hikâyesi değil; aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasındaki duygusal köprüleri sorgulayan güçlü bir anlatı olarak öne çıkar.

YAZ EVİ OYUNCU KADROSU

Yaz Evi filmi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmektedir. Yapımda yer alan isimler, hem genç kuşağı hem de deneyimli oyuncuları bir araya getirerek hikâyenin duygusal derinliğini güçlendirmektedir.

Filmin başlıca oyuncu kadrosunda:

Mina Demirtaş

Derya Pınar Ak

Onur Seyit Yaran

Selma Ergeç

Çağdaş Onur Öztürk

Nehir Erdoğan

gibi Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimleri yer almaktadır.

Bu güçlü kadro, karakterlerin duygusal geçişlerini ve zaman yolculuğu temasının yarattığı dramatik yapıyı başarıyla yansıtarak filmin etkileyiciliğini artırmaktadır. Özellikle genç oyuncuların performansları ile deneyimli isimlerin birikimi, yapımın izleyici üzerinde bıraktığı etkiyi daha da derinleştirmektedir.