Yaşlılık maaşı ne kadar 2026, ne kadar olacak? 65 yaş yaş aylığı ne kadar 2026?

2026 yılına girilirken sosyal destek ödemelerinde yapılacak artışlar yakından takip ediliyor. Memur maaş zammına bağlı olarak belirlenen yaşlılık maaşı için gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR 2026

65 yaş aylığı, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen sosyal yardım ödemeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan zam oranında artış uygulanıyor. 2025 yılının kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan dönemde kümülatif enflasyon oranı ise yüzde 11,21 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda 65 yaş aylığı 5.390,40 TL olarak ödeniyor. 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 31 enflasyon senaryosu dikkate alındığında, yaşlılık maaşının 7.065,20 TL seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu rakamlar kesinleşmiş tutarlar olmayıp, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur maaş artışının netleşmesiyle birlikte resmi olarak belirlenecek.

2026 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

65 yaş aylığı ve engelli aylıkları, doğrudan memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılıyor. Bu kapsamda TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle memur maaşlarına yapılacak artış oranı ortaya çıkacak ve yaşlılık maaşı bu orana göre yeniden hesaplanacak.

Yetkililer tarafından yapılan takvime göre 65 yaş aylığına yapılacak artış 5 Ocak 2026 tarihinde netlik kazanacak. Resmi zam oranlarının açıklanmasının ardından yeni ödeme tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak. Aynı tarihte engelli aylıkları, evde bakım maaşı, SED ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da güncellenecek.