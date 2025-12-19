İstanbul'da yürütülen kapsamlı bir operasyon sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında aranan isimler arasında yer alan Yasir Gülen yakalandı. Peki, Yasir Gülen kimdir? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ YASİR GÜLEN KİMDİR?

Yasir Gülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu olarak tanınıyor ve örgüt içinde kritik bağlantılara sahip olduğu iddia ediliyor.

Yapılan operasyonlarda, Yasir Gülen'in Bank Asya hesaplarında hareketlilik gözlendiği ve sözde örgüt sohbetlerine katıldığı tespit edildi. Bu bilgiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda doğrulandı.

YASİR GÜLEN KAÇ YAŞINDA?

Yasir Gülen'in doğum yılı ve yaşı kamuya açık kaynaklarda detaylı şekilde yer almamakla birlikte, güvenlik birimleri tarafından yapılan tanımlamalara göre yetişkin bir birey olduğu ve uzun yıllardır FETÖ ile ilişkili faaliyetlerde bulunduğu biliniyor.

YASİR GÜLEN NERELİ?

Resmî kaynaklarda Yasir Gülen'in doğum yeri ile ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da, ailesinin İstanbul ve çevresinde uzun süredir bulunduğu biliniyor.

YASİR GÜLEN YAKALANDI MI?

Evet, Yasir Gülen İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdikleri çalışmada, şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon kapsamında yakalanan Yasir Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.