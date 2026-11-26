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Yasin Özcan ve Salih Özcan kardeş mi, akraba mı soruları Beşiktaş taraftarları tarafından sıkça araştırılıyor. Yasin Özcan ile Salih Özcan kardeş değil. İki futbolcu arasında bir akrabalık bağı olduğuna dair bilinen bir bilgi de bulunmuyor. Aynı soyadını taşıyan ve Beşiktaş forması giyen iki oyuncu, farklı ülkelerde doğup büyüdü. Aralarında yaklaşık sekiz yaş fark bulunuyor.

YASİN ÖZCAN VE SALİH ÖZCAN KARDEŞ Mİ?

Hayır, Yasin Özcan ile Salih Özcan kardeş değil. İki futbolcunun yalnızca soyadları ortak. Salih Özcan Almanya'da, Yasin Özcan ise İstanbul'da doğdu ve iki oyuncu farklı ailelerden geliyor.

YASİN ÖZCAN VE SALİH ÖZCAN AKRABA MI?

Yasin Özcan ile Salih Özcan arasında bir akrabalık bağı olduğuna dair bilinen bir bilgi bulunmuyor. Oyunculardan ya da Beşiktaş Kulübü'nden bu konuda yapılmış bir açıklama da yok. İki futbolcunun yolları, Beşiktaş'ta takım arkadaşı olmalarıyla kesişti.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998'de Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan orta saha oyuncusu, Almanya'nın genç milli takımlarında da forma giydi. 2021'de 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Almanya kadrosunda yer alan Özcan, daha sonra Türkiye A Milli Takımı'nı tercih etti.

A Milli Takım'daki ilk maçına Mart 2022'de İtalya ile oynanan özel maçta çıkan Salih Özcan, Temmuz 2026'da Beşiktaş'a üç yıllık sözleşmeyle transfer oldu. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formada 6 numarayı giyiyor.

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Yasin Özcan, 20 Nisan 2006'da İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde doğdu. Kasımpaşa altyapısında yetişen genç savunmacı, Kasımpaşa'da Süper Lig'de 90 maça çıktı. Şubat 2025'te İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin, Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık olarak forma giydi.

Beşiktaş, Ocak 2026'da Yasin Özcan'ı Aston Villa'dan sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen genç oyuncu, A Milli Takım'daki ilk maçına Haziran 2025'te Meksika karşısında çıktı.

YASİN ÖZCAN VE SALİH ÖZCAN ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Salih Özcan 1998, Yasin Özcan ise 2006 doğumlu. İki futbolcu arasında yaklaşık sekiz yaş fark bulunuyor. 28 yaşındaki Salih Özcan orta sahada, 20 yaşındaki Yasin Özcan ise savunmada görev yapıyor.