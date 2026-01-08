Yasemin Ergene kimdir? Yasemin Ergene kaç yaşında, nereli?

Yasemin Ergene, ekranların tanıdığı ve uzun yıllardır merakla takip edilen bir isim olarak gündemde. Almanya'da doğan ve Türk kökenli olan bu oyuncu, özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada yeniden eski soyadını kullanması ve son dönemdeki özel yaşam gelişmeleri, "Yasemin Ergene kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" sorularını bir kez daha gündeme taşıdı. Ayrıntılar haberin devamında…

YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene, Almanya doğumlu Türk oyuncu ve eski modeldir. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında başlamış, özellikle 2006–2010 yılları arasında yayınlanan "Doktorlar" dizisindeki 'Ela Altındağ' rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Aynı zamanda sosyal medyada da aktif olan Ergene, geçtiğimiz günlerde boşanmasının ardından eski soyadı "Ergene"yi yeniden kullanmaya başlamıştır.

YASEMİN ERGENE KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985 doğumlu olduğuna göre 8 Ocak 2026 itibarıyla 40 yaşındadır.

YASEMİN ERGENE NERELİ?

Sanatçı, Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur; köken olarak ise Türktür.

YASEMİN ERGENE'NİN KARİYERİ