Yasemin Ergene kimdir? Tuzlu Kahve'nin Elit'i Yasemin Ergene kaç yaşında, nereli?

Tuzlu Kahve'nin dikkat çeken karakterlerinden Elit'i canlandıran Yasemin Ergene, oyunculuk kariyeriyle yeniden gündemde. Daha önce rol aldığı yapımlarla tanınan oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, "Yasemin Ergene kimdir?", "Yasemin Ergene kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte Yasemin Ergene'nin hayatı ve kariyeri...

YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene, Türk oyuncu ve eski modeldir. Özellikle "Aşk Oyunu" dizisinde canlandırdığı Ekin Serbest Teksoy ve "Doktorlar" dizisindeki Ela Altındağ karakteriyle tanınmıştır. 2026 yılında ise "Tuzlu Kahve" dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştür.

YASEMİN ERGENE KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

YASEMİN ERGENE NERELİ?

Yasemin Ergene, Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Ergene, çocukluk ve eğitim yıllarının önemli bölümünü Tekirdağ'da geçirdi.

YASEMİN ERGENE'NİN KARİYERİ

Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine 2002 yılında "Koçum Benim" dizisiyle başladı. Ardından "Ah Be İstanbul", "Çocuğun Var Derdin Var" ve "Aşk Oyunu" gibi yapımlarda rol aldı. 2006 yılında başlayan "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2003 yapımı "Vizontele Tuuba" ile sinemada da rol alan Ergene, 2019'da "Mucize Doktor" dizisinde Ela karakteriyle konuk oyuncu olarak ekranlara geldi. 2026'da ise "Tuzlu Kahve" dizisinin kadrosunda yer aldı.