Yasemin Ergene boşandı mı, evli mi, bekar mı? sorularının yanıtı, oyuncunun hayranları tarafından merak edilirken, Ergene'nin eşi ve evlilik geçmişi de gündemdeki konular arasında yer alıyor. İşte Yasemin Ergene'nin evlilik hayatı ve medeni durumuyla ilgili merak edilenler.

YASEMİN ERGENE BOŞANDI MI?

Yasemin Ergene'nin özel hayatı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra magazin gündeminde de yakından takip ediliyor. Yasemin Ergene boşandı mı, evli mi, bekar mı? soruları, oyuncunun İzzet Özilhan ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından yeniden gündeme geldi. Ergene, 14 yıllık evliliğini 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandırdı.

YASEMİN ERGENE KİMLE EVLİYDİ?

Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi. Çiftin evliliği yaklaşık 14 yıl sürdü. Uzun yıllar birlikte olan çift, boşanma kararlarının ardından evliliklerini karşılıklı anlaşma yoluyla noktalamayı tercih etti.

YASEMİN ERGENE NE ZAMAN BOŞANDI?

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın boşanması 3 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanma, tek celsede tamamlandı. Böylece çiftin 14 yıllık evliliği resmen sona ermiş oldu.

YASEMİN ERGENE ŞU AN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Yasemin Ergene, boşanmasının ardından bekar olarak hayatını sürdürüyor. Oyuncunun İzzet Özilhan ile evliliğinin sona ermesi sonrasında özel hayatından çok kariyer çalışmalarıyla gündeme geldiği görülüyor.

YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN SOYADINI KULLANIYOR MU?

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene'nin Özilhan soyadını kullanmaya devam edip etmediği de magazin gündeminin merak edilen başlıklarından biri oldu. Oyuncunun soyadı kullanımıyla ilgili gelişmeler, boşanma sonrasında basında ve sosyal medyada gündeme geldi.

YASEMİN ERGENE BOŞANDIKTAN SONRA OYUNCULUĞA DÖNDÜ MÜ?

Yasemin Ergene, boşanmasının ardından kariyerinde de yeni bir döneme adım attı. Özellikle Doktorlar dizisindeki Ela Altındağ karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden oyunculuk çalışmalarına yöneldi. Ergene'nin setlere dönüşü, hayranları tarafından da yakından takip edildi.

YASEMİN ERGENE'NİN İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİLİĞİ

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın evliliği, magazin dünyasının uzun süre konuşulan birliktelikleri arasında yer aldı. Yaklaşık 14 yıl süren evlilik, çiftin anlaşmalı boşanmasıyla sona erdi. Boşanmanın ardından tarafların hayatlarına ayrı şekilde devam ettiği öğrenildi.

YASEMİN ERGENE'NİN ÖZEL HAYATI

Oyunculuğa genç yaşta başlayan Yasemin Ergene, Aşk Oyunu ve Doktorlar gibi yapımlardaki rolleriyle tanındı. İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik nedeniyle de uzun süre magazin basınının gündeminde kalan oyuncu, 2025 yılında boşanarak yeni bir döneme geçti. Günümüzde Yasemin Ergene'nin medeni durumu bekar olarak biliniyor.