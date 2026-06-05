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Yasa dışı bahis operasyonunda kimler gözaltına alındı (tam liste)? Yasa dışı bahis operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?

Yasa dışı bahis operasyonunda kimler gözaltına alındı (tam liste)? Yasa dışı bahis operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, 5 Haziran günü kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ve toplam şüpheli sayısı merak konusu olurken, vatandaşlar "Yasa dışı bahis operasyonunda kimler gözaltına alındı?" ve "Kaç kişi gözaltına alındı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların detayları araştırılmaya devam ediyor. Operasyonun kapsamı, gözaltına alınan şüpheliler ve soruşturmanın ulaştığı boyut kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin son bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte operasyonla ilgili merak edilen detaylar...

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU OLAYI NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) çalışmaları sonucunda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği belirlenen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.

PARALAR KRİPTO CÜZDANLARLA AKTARILDI

Soruşturmada, elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı ortaya çıktı.

İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarla ve arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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