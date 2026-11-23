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Yarın okullar yarım gün mü sorusunun yanıtı hayır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda normal ders programı uygulanacak. Öğretmenler Günü resmi tatil değil ve yarım gün eğitim yapılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Okullarda gün içinde Öğretmenler Günü törenleri ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

24 KASIM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Hayır, 24 Kasım'da okullar yarım gün değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenler Günü için yarım gün eğitim kararı açıklanmadı. Okullarda ders programı normal saatlerinde devam edecek. Öğretmenler Günü kutlamaları, okul yönetimlerinin hazırladığı programa göre eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yapılacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil değil. 24 Kasım, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu nedenle okulların yanı sıra kamu kurumları, bankalar ve özel sektör de normal mesai saatlerinde çalışacak.

24 KASIM'DA OKULLARDA NELER YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesine göre Öğretmenler Günü haftası yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Genelge kapsamında öne çıkan etkinlikler şöyle:

Okullarda ve il ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kutlama programları düzenlenecek.

Hatıra, hikâye, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmaları yapılacak, dereceye girenlere ödülleri kutlamalarda verilecek.

Şehit ve vefat eden öğretmenler mezarları başında anılacak, şehit öğretmen aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edilecek.

İllerde 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ve ilçelerde uygun alanlarda fidan dikimi yapılacak.

24 Kasım itibarıyla adaylığı kalkan öğretmenler yemin edecek.

Törenlere katılan emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul etmesinin yıl dönümü olarak kutlanıyor. 24 Kasım, 1981 yılından bu yana Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

24 Kasım'da okullar açık olacak ve dersler normal şekilde devam edecek. Birinci dönem 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre devam ediyor. Öğrencilerin bir sonraki tatili, birinci dönem sonunda başlayacak yarıyıl tatili olacak.