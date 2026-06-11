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Yarın okullar tatil mi, yarın okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi, yarın okul yok mu?
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Yarın okullar tatil mi, “yarın okul yok mu?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde hava koşulları, resmi açıklamalar ve olası tatil kararları nedeniyle gözler valiliklerden gelecek duyurulara çevrildi. Eğitim öğretim sürecini yakından takip eden milyonlarca öğrenci, “yarın okullar tatil mi olacak?” sorusuna net bir yanıt arıyor.

“Yarın okul var mı, yok mu?” sorusu gündemdeki yerini korurken, tatil haberleriyle ilgili gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler, il bazında yapılabilecek açıklamaları merak ederken, özellikle olumsuz hava şartları ya da resmi tatil durumları ihtimali araştırılıyor. Bu nedenle “yarın okullar tatil mi?” sorusu, internet aramalarında en çok öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 HAZİRAN CUMA OKUL VAR MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil mi, 12 Haziran Cuma okul var mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sınav heyecanı artarken, sınav hazırlıklarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için alınan kararlar da gündemdeki yerini koruyor.

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ? MEB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı öncesinde 12 Haziran Cuma günü öğrenciler ve öğretmenler idari izinli sayılacak. Bu karar, sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkların sorunsuz şekilde tamamlanması ve gerekli düzenlemelerin sağlanması amacıyla alındı. Böylece sınav merkezlerinde hem güvenlik hem de organizasyon açısından daha uygun bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın bu yıl 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav öncesinde son hazırlıklar sürerken, öğrenciler de yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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