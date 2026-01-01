Yarın okullar tatil mi, 2 Aralık Cuma günü okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde etkisini sürdüren sağanak ve kar yağışları birçok bölgede yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu kapsamda 45 il için sarı uyarı yayımlanırken, valilikler de art arda yaptıkları açıklamalarla vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Hava koşullarındaki bu olumsuzluklar nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" ve "2 Aralık Cuma günü okullar kapalı olacak mı?" soruları yeniden gündeme geldi.

2 OCAK 2026 TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvime göre, 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil kapsamında yer alıyor ve tüm okullarda eğitime ara veriliyor. Ancak 2 Ocak Cuma günü için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir resmi tatil veya idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle mevcut takvim esas alındığında, öğrenciler ve öğretmenlerin cuma günü eğitim öğretime devam etmesi bekleniyor.

YILBAŞI TATİLİ HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesine ilişkin yetkili kurumlardan yapılmış resmi bir duyuru yer almıyor. Bu kapsamda, yeni bir karar alınmadığı sürece 2 Ocak Cuma günü okullarda normal ders programı uygulanacak.

2 OCAK CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yılbaşı tatilinin uzatılmasına yönelik herhangi bir karar bulunmadığı için, genel olarak okullar eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Ancak Meteoroloji değerlendirmeleri doğrultusunda, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde valilikler tarafından yerel tatil kararları alınabileceği belirtiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bulundukları illere ilişkin resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.