Haberler

Yarın okullar tatil mi, 2 Aralık Cuma günü okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi, 2 Aralık Cuma günü okul yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler ve çalışanlar, yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Resmi tatil takvimleri yakından incelenirken, "Yarın okullar tatil mi?" ve "2 Aralık Cuma günü eğitim öğretime ara verilecek mi?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde etkisini sürdüren sağanak ve kar yağışları birçok bölgede yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu kapsamda 45 il için sarı uyarı yayımlanırken, valilikler de art arda yaptıkları açıklamalarla vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Hava koşullarındaki bu olumsuzluklar nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" ve "2 Aralık Cuma günü okullar kapalı olacak mı?" soruları yeniden gündeme geldi.

2 OCAK 2026 TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvime göre, 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil kapsamında yer alıyor ve tüm okullarda eğitime ara veriliyor. Ancak 2 Ocak Cuma günü için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir resmi tatil veya idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle mevcut takvim esas alındığında, öğrenciler ve öğretmenlerin cuma günü eğitim öğretime devam etmesi bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi, 2 Aralık Cuma günü okul yok mu?

YILBAŞI TATİLİ HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesine ilişkin yetkili kurumlardan yapılmış resmi bir duyuru yer almıyor. Bu kapsamda, yeni bir karar alınmadığı sürece 2 Ocak Cuma günü okullarda normal ders programı uygulanacak.

2 OCAK CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yılbaşı tatilinin uzatılmasına yönelik herhangi bir karar bulunmadığı için, genel olarak okullar eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Ancak Meteoroloji değerlendirmeleri doğrultusunda, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde valilikler tarafından yerel tatil kararları alınabileceği belirtiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bulundukları illere ilişkin resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım

Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım