Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan Perşembe okul yok mu?

Türkiye, son günlerde peş peşe gelen okul saldırıları ve sendikal eylem kararlarıyla eğitimde güvenlik konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan gelişmelerin ardından “okullar tatil mi?” sorusu, özellikle veliler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

KAHRAMANMARAŞ OKULA SALDIRI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan gelen silah sesleri, bölgede büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi hızla okula sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı ilk açıklamada olayın ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Maalesef can kaybı var. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz.”

Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, saldırının nedeni ve detayları henüz netlik kazanmış değil.

EĞİTİMDE ŞİDDET TIRMANIYOR: SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

Bu olaydan bir gün önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan saldırı da eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Benzer şekilde Eğitim Sen de 15 Nisan 2026 Perşembe günü için Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi kararı aldığını açıkladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (16 NİSAN)

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği konu olan “yarın okullar tatil mi?” sorusuna ilişkin şu ana kadar resmi bir genel tatil kararı bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelini kapsayan bir tatil açıklaması yapılmış değil. Ancak bazı bölgelerde yaşanan olaylar nedeniyle yerel idarelerin inisiyatif alabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Kahramanmaraş’taki olay sonrası, ilgili il veya ilçede geçici tatil kararı alınması ihtimali yakından takip ediliyor. Velilerin, bulundukları ilin valiliği ve resmi eğitim müdürlüklerinden yapılacak duyuruları kontrol etmeleri önem taşıyor.