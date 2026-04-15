Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan Perşembe okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi, 16 Nisan Perşembe okul var mı yok mu?Türkiye’de eğitim gündemi, son günlerde yaşanan üzücü olaylar ve sendikaların aldığı eylem kararları nedeniyle yeniden yoğun bir şekilde tartışılıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda meydana gelen saldırı iddiaları, hem velilerde hem de öğrencilerde ciddi bir tedirginlik oluştururken “Yarın okullar tatil mi, 15 Nisan Perşembe okul yok mu?” soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye, son günlerde peş peşe gelen okul saldırıları ve sendikal eylem kararlarıyla eğitimde güvenlik konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan gelişmelerin ardından “okullar tatil mi?” sorusu, özellikle veliler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 

KAHRAMANMARAŞ OKULA SALDIRI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan gelen silah sesleri, bölgede büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi hızla okula sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı ilk açıklamada olayın ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Maalesef can kaybı var. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz.”

Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, saldırının nedeni ve detayları henüz netlik kazanmış değil.

EĞİTİMDE ŞİDDET TIRMANIYOR: SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

Bu olaydan bir gün önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan saldırı da eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Benzer şekilde Eğitim Sen de 15 Nisan 2026 Perşembe günü için Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi kararı aldığını açıkladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (16 NİSAN)

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği konu olan “yarın okullar tatil mi?” sorusuna ilişkin şu ana kadar resmi bir genel tatil kararı bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelini kapsayan bir tatil açıklaması yapılmış değil. Ancak bazı bölgelerde yaşanan olaylar nedeniyle yerel idarelerin inisiyatif alabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Kahramanmaraş’taki olay sonrası, ilgili il veya ilçede geçici tatil kararı alınması ihtimali yakından takip ediliyor. Velilerin, bulundukları ilin valiliği ve resmi eğitim müdürlüklerinden yapılacak duyuruları kontrol etmeleri önem taşıyor.

Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Okuldaki kanlı saldırı kamerada!
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan katliama gelmiş: 5 silah ve 7 şarjör
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu

Kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu! İşte ilk görüntüler
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?

Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında kimi destekleyeceksiniz?
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın