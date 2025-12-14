Yarın okullar tatil mi,15 Aralık Pazartesi kar tatili var mı?

15 Aralık'ta okulların durumu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edilip edilmeyeceğine dair belirsizlik sürerken, sosyal medya platformları ve arama motorlarında yoğun bir bilgi trafiği oluşmuş durumda. Özellikle meteorolojik veriler, valiliklerden gelecek resmi duyurular ve olası tatil açıklamaları, kamuoyunun odağında bulunuyor.

YARINOKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağı, özellikle kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü için mevcut takvime göre eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülecek ve şu an için alınmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Yetkili kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre; kar yağışının etkili olduğu Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan başta olmak üzere birçok ilde okullar açık olacak. Bu doğrultuda öğretmenler ve öğrenciler için 15 Aralık, normal bir eğitim günü olarak uygulanacak.

15 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

15 Aralık Pazartesi günüyle ilgili olarak valiliklerden şu ana kadar kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Mevcut açıklamalar doğrultusunda Türkiye genelinde okullarda dersler kesintisiz şekilde devam edecek. Ancak hava koşullarının olumsuz seyretmesi durumunda, ilerleyen saatlerde il veya ilçe bazlı yeni kararlar alınması ihtimali bulunuyor. Olası bir tatil açıklaması yapılması halinde, güncel bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.