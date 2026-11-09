Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım’da okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde 10 Kasım 2026 Salı günü düzenlenecek törenlerle anılacak. Saat 09.05'te gerçekleştirilecek anma etkinlikleri öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle 10 Kasım'da eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi, 10 Kasım'da ders işlenecek mi? Detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil değil. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında eğitim öğretime ara verilmeyecek ve okullarda dersler işlenmeye devam edecek. Öğrenciler, 10 Kasım Salı günü okullarına giderek eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

10 KASIM'DA OKUL VAR MI, DERS İŞLENECEK Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelindeki okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler, günün anlam ve önemine uygun anma programlarına katılacak.