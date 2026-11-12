Yarın kıyamet mi kopacak? ''13 Kasım Cuma kıyamet kopması'' iddiaları neden gündemde, gerçek mi?

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13 Kasım 2026 Cuma günü kıyametin kopacağı yönündeki iddialar, 1960 yılında yayımlanan sıra dışı bir bilimsel araştırmanın yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti. Science dergisinde yayımlanan ve matematiksel nüfus modellerine dayanan çalışmada, dünya nüfusunun 13 Kasım 2026'da matematiksel olarak sonsuza yaklaşacağı öne sürülmüştü. Peki, yarın kıyamet mi kopacak, 13 Kasım Cuma kıyamet kopması iddiaları neden gündemde? Detaylar...

13 KASIM CUMA KIYAMET Mİ KOPACAK?

13 Kasım 2026 Cuma günü kıyametin kopacağına ilişkin gündeme gelen iddiaların dayanağı, 1960 yılında Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dayanıyor. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora ve Lawrence W. Amiot tarafından hazırlanan çalışmanın başlığı, "Kıyamet: 13 Kasım 2026 Cuma" olarak belirlenmişti.

Araştırmada, geçmiş dönemlere ait dünya nüfusu verileri matematiksel bir modele uygulanarak gelecekteki nüfus artışı hesaplandı. Modelin ileriye dönük projeksiyonunda, 13 Kasım 2026 tarihinde dünya nüfusunun matematiksel olarak sonsuza yaklaşacağı sonucuna ulaşıldı.

Ancak araştırmada söz konusu tarih, dünyanın fiziksel olarak yok olacağı veya kıyametin gerçekleşeceği bir gün olarak ortaya konulmadı. Bu tarih, kullanılan matematiksel modelin artık fiziksel anlamını yitirdiği teorik tekillik noktasını ifade ediyordu.

13 KASIM 2026 KIYAMET İDDİASI NEDEN GÜNDEMDE?

Kanada'daki Western Üniversitesi'nden tarih profesörü Alan MacEachern, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda 1960 tarihli araştırmayı yeniden gündeme taşıdı. MacEachern'in aktardığına göre, çalışmanın çarpıcı başlığı ve insanlığın geleceğine ilişkin sıra dışı tahmini, yayımlandığı dönemde geniş yankı uyandırdı.

Araştırmacılar, dünya nüfusunun artış hızını geçmiş veriler üzerinden inceleyerek nüfusun giderek daha hızlı büyüdüğünü savundu. Modelin geleceğe taşınmasıyla ortaya çıkan 13 Kasım 2026 tarihi de bu matematiksel hesaplamanın sonucu olarak belirlendi.

Araştırmanın başlığında kıyamet ifadesinin kullanılması, çalışmanın bilim dünyasının yanı sıra kamuoyunda da tartışılmasına neden oldu.

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1960 YILINDA YAYIMLANAN KIYAMET ARAŞTIRMASINI KİMLER YAPTI?

Araştırma, Avusturya doğumlu Amerikalı fizikçi ve sibernetik uzmanı Heinz von Foerster ile öğrencileri Patricia M. Mora ve Lawrence W. Amiot tarafından hazırlandı.

Ekip, insan nüfusunun büyümesini diğer canlıların nüfus artışından farklı değerlendirdi. Araştırmacılara göre insanların iletişim kurabilmesi ve büyük gruplar halinde işbirliği yapabilmesi, nüfus artışını etkileyen önemli unsurlar arasındaydı.

Bu yaklaşıma göre nüfus yoğunluğunun artması yalnızca kaynak tüketimini artırmıyor, aynı zamanda sorunları çözebilecek, yeni teknolojiler geliştirebilecek ve üretimi yükseltebilecek insan sayısını da artırıyordu. Böylece nüfus artışını sınırlaması beklenen bazı sorunların yine insan işbirliğiyle aşılabileceği savunuluyordu.

ARAŞTIRMACILAR 13 KASIM 2026 TARİHİNİ NASIL HESAPLADI?

Von Foerster ve ekibi, teorilerini sınamak için yaklaşık 2 bin yıllık döneme yayılan 24 dünya nüfusu tahmininden yararlandı. Geçmiş nüfus verilerine matematiksel bir eğri uygulayan araştırmacılar, insan nüfusunun önceki beklentilerin önüne geçtiğini belirledi.

Ardından aynı matematiksel modeli geleceğe taşıyan ekip, nüfus artışının giderek hızlanacağını öngördü. Hesaplamaya göre 13 Kasım 2026'da nüfus matematiksel olarak sonsuza yaklaşacaktı.

Araştırmanın ortaya koyduğu bu sonuç, fiziksel dünyada sınırsız sayıda insanın yaşayabileceği anlamına gelmiyordu. Söz konusu tarih, modelin matematiksel olarak tekillik noktasına ulaştığı teorik bir sınırdı.

1960 TARİHLİ ARAŞTIRMADA NÜFUS ARTIŞINA KARŞI NE ÖNERİLDİ?

Araştırma ekibi, nüfus artışının insanlığın işbirliği yapabilme kapasitesiyle bağlantılı olduğunu savunurken çözümün de yine ortak hareket etmekten geçtiğini öne sürdü.

Araştırmacılar, insan ömrünün kısaltılmasını bir çözüm olarak değerlendirmedi. Bunun yerine küresel doğum oranının yarıya indirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Çalışmada, kontrolsüz nüfus artışının gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceği değerlendirilirken doğum oranlarının azaltılması önerisi öne çıktı.

1960 YILINDAKİ KIYAMET TAHMİNİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Tarih profesörü Alan MacEachern'in değerlendirmesine göre, von Foerster ve ekibinin geliştirdiği model 1970'ler ve 1980'ler boyunca dünya nüfusunu tahmin etmede bazı demografik projeksiyonlardan daha başarılı sonuçlar verdi.

Ancak 1990'ların başından itibaren modelin tahminleri ile gerçek nüfus verileri arasındaki fark belirginleşmeye başladı. MacEachern, bu değişimin temel nedenlerinden birinin küresel doğurganlık oranındaki düşüş olduğunu belirtiyor.

1960'lı yıllarda dünya genelinde bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı yaklaşık 5 iken günümüzde bu oran 2,3'ün altına geriledi. Böylece araştırmanın yayımlandığı dönemdeki nüfus artışına ilişkin varsayımlar, sonraki yıllarda değişen demografik verilerle örtüşmemeye başladı.