Yarın İstanbul okullar tatil mi, Esenyurt okullar tatil mi?

İstanbul'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren "yarın okullar tatil mi?" sorusu, akşam saatleriyle birlikte arama motorlarında zirveye yerleşti. Esenyurt başta olmak üzere kent genelindeki veliler, "Valilikten tatil kararı geldi mi, hangi ilçelerde okullar kapalı olacak, yarım gün eğitim yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul ve Esenyurt'ta yarın okulların durumu ile resmi açıklamalara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ESENYURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan öğrenciler ve veliler, 8 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. 7 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla Esenyurt genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece ilçedeki okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

ESENYURT'TA OKULLAR AÇIK

Mevcut resmi duruma göre 8 Ekim Perşembe günü Esenyurt'taki okullar açık olacak. Esenyurt Kaymakamlığı'nın güncel duyurularında, ilçedeki resmi ve özel okullarda eğitime ara verilmesine yönelik bir karar yer almıyor. Öğrencilerin yarın normal ders programlarına göre okullarına gitmesi gerekiyor.

İSTANBUL GENELİNDE TATİL VAR MI?

İstanbul genelinde de 8 Ekim Perşembe günü için açıklanmış bir okul tatili bulunmuyor. Başakşehir'de yaşanan olayın ardından eğitime ara verme kararı yalnızca ilgili okul için alınmıştı ve bu karar kent genelindeki diğer okulları kapsamıyordu. İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama gelmediği sürece eğitim öğretim normal takvimine göre sürecek.

Olağanüstü bir durum yaşanması halinde İstanbul Valiliği ya da Esenyurt Kaymakamlığı yeni bir tatil kararı alabilir. Bu nedenle velilerin, sabah saatlerinde de valilik ve kaymakamlığın resmi hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve resmi kaynağa dayanmayan tatil iddialarına ise itibar edilmemesi gerekiyor.