Haberler

Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 4 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 4 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde hava durumu, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde merakla takip ediliyor. Vatandaşlar, günlük planlarını yaparken yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerini göz önünde bulunduruyor. Peki, yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 4 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

4 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde hava durumu, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Açık hava etkinliklerini planlayanlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerini göz önünde bulundurarak günlerine yön veriyor. Şehirler arasında farklılıklar gösteren hava koşulları ise gündemi şekillendiriyor. Meteorolojik veriler ışığında, hava durumunun günlük yaşantıyı nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Detaylar haberin devamında…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

4 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde yağışlar beklenirken, diğer yerlerde ise güneşli ve ılıman hava etkili olacak. İşte detaylar:

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Yağmur, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. İstanbul, Bursa, Yalova gibi illerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Ankara çevresinde de öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar görülebilir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava, sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Öğleye doğru ise sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Sıcaklık ise 15-18 derece civarında seyredecek.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova'da da İstanbul'a benzer şekilde, sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlar gün boyu etkili olacak ve sıcaklık 16-18 derece arasında değişecek.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara'da sabah saatleri bulutlu olacak, ancak öğleye doğru yerel yağışlar görülebilir. Sıcaklık ise 14-16 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hava daha serinleşecek.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklık 20-22 derece civarına çıkacak. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa'da gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık ise 16-18 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde yağışlar şiddetini artırabilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya'da güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklık 24-26 derece arasında seyredecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Akşam saatlerine doğru hafif rüzgarlar yaşanabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu

17 yıl sonra şampiyon oldular