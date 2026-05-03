Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 4 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

4 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde yağışlar beklenirken, diğer yerlerde ise güneşli ve ılıman hava etkili olacak. İşte detaylar:

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Yağmur, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. İstanbul, Bursa, Yalova gibi illerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Ankara çevresinde de öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar görülebilir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava, sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Öğleye doğru ise sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Sıcaklık ise 15-18 derece civarında seyredecek.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova'da da İstanbul'a benzer şekilde, sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlar gün boyu etkili olacak ve sıcaklık 16-18 derece arasında değişecek.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara'da sabah saatleri bulutlu olacak, ancak öğleye doğru yerel yağışlar görülebilir. Sıcaklık ise 14-16 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hava daha serinleşecek.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklık 20-22 derece civarına çıkacak. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa'da gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık ise 16-18 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde yağışlar şiddetini artırabilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya'da güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklık 24-26 derece arasında seyredecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Akşam saatlerine doğru hafif rüzgarlar yaşanabilir.