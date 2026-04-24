Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 25 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hava durumu yakından takip ediliyor. Günlük planlarını açık hava koşullarına göre yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerine odaklanırken, şehirler arasında farklılık gösteren hava tablosu dikkat çekiyor. Meteorolojik gelişmelerin gün içi yaşamı nasıl etkileyeceği ise merakla izleniyor. Yaşanan hava durumu değişimlerine ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde 26 Nisan itibarıyla hava durumu yakından takip ediliyor. Meteorolojik tahminlere göre bazı bölgelerde parçalı bulutlu hava etkili olurken, yer yer sağanak yağış ihtimali de gündemde bulunuyor. Sıcaklık değerlerinde ise şehirden şehre değişkenlik görülmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak yağış ihtimali öne çıkarken, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde daha çok parçalı bulutlu hava etkili olabilir. Yağışların kısa süreli ve bölgesel olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da gün içinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, zaman zaman kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da bulutlu ve zaman zaman yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava etkili olurken, sıcaklıklarda önemli bir değişim beklenmiyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de genellikle açık ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da bulutlu hava ile birlikte zaman zaman hafif yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar gün içinde dalgalı seyredebilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da ise genellikle güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Turizm bölgelerinde sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi öngörülüyor.