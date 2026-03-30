Yarın hava yağmurlu mu? 31 Mart Salı günü hangi illerde yağmur yağacak? Haftalık hava durumu, İstanbul, Ankara, İmzir, Ankara, Bursa...

31 Mart Salı günü hava durumu merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyük şehirlerde yağmur olup olmayacağı, haftalık hava tahminleriyle birlikte gündemin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Meteoroloji raporları ve güncel veriler, hava sıcaklıkları, olası yağışlar ve rüzgar durumuyla ilgili ipuçları veriyor. Detaylı haftalık tahminler ve şehir şehir hava durumu bilgileri haberin devamında…

YARIN HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

31 Mart Pazartesi için güncel hava tahminlerine göre bazı bölgelerde yağış ihtimali var, özellikle batı ve güney kıyılarında yerel yağmur ve sağanak geçişleri görülebilir. Antalya’da öğle saatleri civarında %50 dolaylarında yağmur ihtimali bulunuyor; bu da gün içinde ara ara yağış olabileceğini gösteriyor.

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

Mevcut geniş çaplı resmi tahminler henüz açıklanmamış olsa da, Mart ayı sonunda çoğu batı ve Marmara bölgesi için bulutlu veya aralıklı yağış ihtimali bulunabiliyor. İstanbul’da yağmur olasılığı düşük veya orta seviyede tahmin edilir; net yağış beklentisi için şehir için güncel Meteoroloji raporuna bakmakta fayda var.

YARIN ANKARA’DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara’da 31 Mart için tahmin edilen yağış ihtimali görece düşük seviyede (yaklaşık %30 civarı), yani yağmur beklentisi zayıf ya da çok hafif olabilir. Öğle saatlerinde bulutlu hava etkili olabilir, ancak belirgin yağış beklentisi düşük görünüyor.

YARIN İZMİR’DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir için resmi güncel tahmin bulunmamakla birlikte Mart ayı genelinde yağış görülebilir. Yarın için net bir yağmur beklentisi çıkmasa da bulutlu veya yerel hafif yağış ihtimali olabilir; bunun için güncel Meteoroloji raporuna bakmak daha doğru olur.

YARIN BURSA’DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa’da 30 Mart tahminlerinde gün boyu yerel yağış geçişleri olabileceği gözlemlenmişti (özellikle öğleden sonra hafif yağmur ihtimali). 31 Mart için de benzer şekilde yerel yağış veya bulutlu hava görülebilir; kesin yağış beklentisi için Meteoroloji raporu takip edilmelidir.

YARIN ANTALYA’DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya’da 31 Mart Pazartesi için yağmur ihtimali yaklaşık %50 civarında, özellikle öğle sonrası saatlerde yerel yağışlar görülebilir. Bu da gün içinde zaman zaman yağmur veya sağanak olabileceğini işaret ediyor.