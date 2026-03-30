Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA! 31 Mart Salı günü okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, Bursa, Hakkari, Kocaeli...

31 Mart Salı günü bazı illerde okulların tatil edilip edilmediği gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Hakkari ve Kocaeli başta olmak üzere öğrenciler ve veliler, yarın eğitim kurumlarının açık olup olmayacağını öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

31 Mart Salı günü için Milli Eğitim Bakanlığı ya da valiliklerden gelen resmi bir okul tatili duyurusu bulunmamaktadır; dolayısıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Yalova veya Hakkari gibi büyük illerde eğitime ara verildiğine dair güncel bir tatil kararı yayımlanmadı.

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu anda İstanbul için 31 Mart Salı günü okulların tatil edildiğine dair bir resmi tatil duyurusu yoktur.

YARIN ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 31 Mart Salı günü tüm resmi veya özel okullarda tatil ilan edildiğine dair güncel bir açıklama bulunmamaktadır.

YARIN BURSA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa için de milli eğitim veya valilik kaynaklı 31 Mart Salı günü tatil kararı yayımlanmamıştır.

YARIN HAKKARİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari özelinde 31 Mart Salı günü için resmi okul tatili duyurusu yoktur.

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli’de 31 Mart Salı günü eğitime ara verildiğine dair güncel resmi bilgilendirme bulunmamaktadır.

YARIN YALOVA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova için 31 Mart Salı günü okulların tatil edildiğine dair resmi duyuru yoktur.

YARIN İZMİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir’de 31 Mart Salı günü tüm okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamakta.