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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Borsa İstanbul'un işlem takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 28 Ekim Çarşamba günü borsada işlem yapmayı planlayan yatırımcılar, seansın yarım gün olup olmadığını ve kapanış saatini araştırırken 29 Ekim'deki tatil nedeniyle takas tarihlerindeki değişiklikler de merak ediliyor. Peki, yarın borsa açık mı? 28 Ekim Borsa İstanbul açık mı, kaçta kapanıyor? Detaylar...

YARIN BORSA AÇIK MI?

Evet, Borsa İstanbul 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açık olacak ancak işlemler yarım gün gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'un 2026 yılı resmî tatil takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Pay Piyasası'nda yarım günlük seans uygulanacak.

Yatırımcılar 28 Ekim Çarşamba günü hisse senedi alım satım işlemlerini seans saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek. Ancak öğleden sonra normal işlem seansı yapılmayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak.

28 EKİM BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün işlem yapacak. Pay Piyasası'nda açılış seansı sabah saatlerinde başlayacak, sürekli işlem seansı saat 12.30'da sona erecek. Kapanış işlemleri ise saat 12.40'a kadar devam edecek.

Borsa İstanbul'un resmî tatil takviminde 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil olarak yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların işlem planlarını belirlerken seans saatlerini ve tatil nedeniyle değişen takas takvimini dikkate alması gerekiyor.

28 EKİM BORSA KAÇTA KAPANIYOR?

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü sürekli işlem seansı saat 12.30'da sona erecek. Kapanış seansının ardından kapanış fiyatından işlemler saat 12.40'ta tamamlanacak.

28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak Pay Piyasası işlem saatleri şöyle:

09.40-09.55: Açılış seansı emir toplama

09.55-10.00: Açılış fiyatının belirlenmesi

10.00-12.30: Sürekli işlem seansı

12.30-12.31: Kapanış marjı yayını

12.31-12.35: Kapanış seansı emir toplama

12.38-12.40: Kapanış fiyatından işlemler

Buna göre Pay Piyasası'nda kapanış işlemleri saat 12.40'ta tamamlanacak.

29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Resmî tatil kapsamında Pay Piyasası'nda işlem yapılmayacak.

Borsa İstanbul'da normal işlem düzeninin 30 Ekim 2026 Cuma günü yeniden başlaması bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem saatlerinin yanı sıra hisse senedi işlemlerinin takas tarihlerinde de değişiklik uygulanacak.

BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem ve takas takviminde değişiklik yapıldı. 28 Ekim'de yarım gün işlem gerçekleştirilmesine rağmen bu tarihte takas yapılmayacak.

Takas takvimine göre 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerin takası 30 Ekim Cuma günü tamamlanacak. 27 Ekim Salı ve 28 Ekim Çarşamba günlerinde yapılan işlemlerin takas tarihi ise 2 Kasım 2026 Pazartesi olacak.

Bu nedenle hisse senedi alım satımı yapan yatırımcıların yalnızca seans kapanış saatini değil, işlemlerden doğan tutarların takas tarihlerini de dikkate alması gerekiyor.