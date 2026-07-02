Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuğun yüzüne temas eden yarasa, ölümle sonuçlanan kuduz vakasını yeniden gündeme taşıdı. Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan olgu raporuna göre, ilk etapta vücudunda herhangi bir yara tespit edilmeyen çocukta yaklaşık üç hafta sonra başlayan belirtiler hızla ilerledi. Peki, yarasa ısırırsa ne olur, öldürür mü? Yarasa yüze değerse ne olur? Detaylar...

YARASA ISIRIRSA NE OLUR?

Yarasalar, kuduz virüsünü taşıyabilen memeli hayvanlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre yarasa ısırıkları bazı durumlarda oldukça küçük olabileceği için fark edilmeyebilir veya ciltte belirgin bir iz bırakmayabilir.

Kanada'da yayımlanan olgu raporunda da çocuğun vücudunda görünür bir yara tespit edilmediği ifade edildi. Buna rağmen daha sonra yapılan laboratuvar incelemelerinde yarasa kaynaklı kuduz virüsü varyantı doğrulandı.

Sağlık otoriteleri, yarasa ısırığından şüphelenilen ya da doğrudan temas yaşanan durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor. Kuduz açısından gerekli değerlendirme sağlık profesyonelleri tarafından yapılıyor ve gerekli görüldüğünde koruyucu tedavi uygulanıyor.

YARASA ÖLDÜRÜR MÜ?

Yarasaların kendisi doğrudan ölüm nedeni olarak değerlendirilmiyor. Ancak kuduz virüsü taşıyan bir yarasa ile temas edilmesi halinde enfeksiyon riski oluşabiliyor.

Dünya genelinde sağlık otoriteleri, kuduzun belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastalığın vakaların neredeyse tamamında ölümle sonuçlandığını bildiriyor.

Kanada'da yaşanan olayda da çocuğun yüzüne yarasanın temas etmesinin ardından ilk aşamada herhangi bir yara görülmedi. Daha sonra gelişen nörolojik belirtiler üzerine yapılan testlerde yarasa kaynaklı kuduz virüsü doğrulandı ve hasta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, yarasalarla yaşanan her türlü doğrudan temasın kuduz şüphesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

YARASA YÜZE DEĞERSE NE OLUR?

Uzmanlara göre yarasanın yüze temas ettiği durumlarda, ciltte belirgin bir yara bulunmasa bile sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan vakada, 11 yaşındaki çocuk gece uykusu sırasında yüzüne dokunan yarasa nedeniyle uyandı. İlk etapta herhangi bir görünür yara tespit edilmediği için tıbbi yardım alınmadı.

Yaklaşık 19 gün sonra başlayan yüz uyuşması ve şişlik şikayetlerini; yüksek ateş, yutma güçlüğü, kafa karışıklığı ve görsel halüsinasyonlar takip etti. Yapılan testlerde yarasa kaynaklı kuduz virüsü tespit edildi.

Uzmanlar, özellikle yüz, baş ve boyun bölgesini kapsayan yarasa temaslarında görünür yara bulunmamasının kuduz riskini tamamen ortadan kaldırmadığını, bu nedenle doğrudan temas yaşanması halinde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Sağlık otoriteleri, kuduzun önlenmesinde en önemli unsurun riskli temas sonrasında vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması olduğunu vurguluyor. Bu nedenle yarasa ile yaşanan her türlü doğrudan temasın sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.