Yalova okullar tatil mi, 31 Mart Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ )?

Yalova'da okul yok mu, 31 Mart Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Yalova Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 31 Mart SalıYalova okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

YALOVA HAVA DURUMU

Salı günü Yalova’da gökyüzünün büyük oranda açık ve güneşli olması öngörülüyor. Marmara Denizi'nin ılıman etkisiyle birlikte gün boyu pırıl pırıl bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Termometrelerin gündüz saatlerinde 18°C seviyelerine kadar çıkması beklenirken, sahil şeridinde vakit geçirecek olanlar için oldukça elverişli koşullar söz konusu.

AKŞAM SAATLERİNDE HAFİF SERİNLİK BEKLENİYOR

Gündüz güneşli havaya aldanmamak gerekiyor; zira akşam saatlerinden itibaren bölgede hava sıcaklıkları kademeli olarak düşüşe geçecek. Gece en düşük hava sıcaklığının 8°C civarında olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların, hafif bir ceket alarak tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

NEM VE RÜZGAR DURUMU

Meteorolojik verilere göre bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranının gün içerisinde dengeli seyredeceği Yalova'da, oldukça temiz ve ferah bir atmosfer etkili olacak. Deniz ulaşımını kullanacak olanlar için ise denizde önemli bir olumsuzluk beklenmiyor.

YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.