Yalova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Yalova'da okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yalova'da 13 Ocak Salı günü okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Yoğun kar ve olumsuz hava şartları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Yalova Valiliği'nin kar tatiline ilişkin açıklamaları, bölgedeki eğitim durumu hakkında net bilgi almak isteyenler için kritik önemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Yalova'daki okullar için şu an itibarıyla ülke genelini kapsayan resmî bir tatil kararı bulunmuyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği, il ve ilçe valilikleri tarafından, hava koşulları ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda açıklanıyor. Bu nedenle Yalova'daki öğrenciler ve velilerin valilik duyurularını ve resmî kanalları yakından takip etmesi önem taşıyor.

13 OCAK SALI GÜNÜ YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova'da 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, tamamen bölgesel hava şartlarına bağlı. Yoğun kar yağışı, buzlanma veya ulaşımda ciddi aksaklık riski oluşması hâlinde valilikler eğitime ara verildiğini duyurabiliyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece Yalova'daki eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam ediyor.

KAR TATİLİ NEDEN YAPILIR?

Kar tatili; öğrencilerin, öğretmenlerin ve servislerin can güvenliğini korumak amacıyla uygulanır. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın zorlaşması, görüş mesafesinin düşmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflenir. Ayrıca okullarda ısınma ve altyapı sorunlarının yaşanması da tatil kararında etkili olabilir.

KAR TATİLİ OLMASI İÇİN NE OLMASI GEREKİYOR?

Kar tatili kararı alınabilmesi için genellikle şu koşullar değerlendirilir:

Yoğun ve sürekli kar yağışı

Buzlanma ve don riskinin artması

Ulaşımda ciddi aksamaların yaşanması

Öğrenci ve personelin güvenliğinin tehlikeye girmesi

Meteoroloji ve ilgili kurumların olumsuz hava raporları

Bu kriterler doğrultusunda nihai kararı Yalova Valiliği verir ve kararlar resmî duyurularla kamuoyuna açıklanır.