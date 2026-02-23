Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan olay, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Çocuk gürültüsü nedeniyle başlayan bir komşu tartışması, baba ve 14 aylık kızının sopalı saldırıya uğramasıyla vahşet boyutuna ulaştı. Olayda, baba Muhammed Baca'nın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Peki, Yalova'da saldırıya uğrayan baba kız olayı nedir? Detaylar...

YALOVA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN BABA KIZ OLAYI NEDİR?

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana gelen olay, yıllardır süren komşuluk anlaşmazlığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık bir yıl önce 4 çocuklarıyla birlikte bu bölgeye taşınan Baca ailesi ile aynı binada yaşayan başka bir aile arasında, çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle sık sık tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

İddiaya göre, taraflar arasındaki gerginlik zaman zaman tehdit boyutuna ulaştı. Komşular arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, 20 Şubat'ta fiziksel şiddete dönüştü.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Olay günü 34 yaşındaki baba Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra ile evine dönerken, komşuları Şener E. tarafından sopayla darbedildi. Bu korkunç saldırıda Baca'nın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak oluştu.

Yaralanan baba ve kızı, hızla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil tedavi altına alındı. Küçük bebeğin hayatının ciddi risk altında olduğu belirtildi, fakat şükürler olsun ki ölümden döndü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ivedilikle adli soruşturma başlattığını ve şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi. Bakan Gürlek, baba ve küçük kızı için geçmiş olsun dileklerini iletti ve soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"KIZIMI KUCAĞIMA ALIP KAVGAYA GİDECEK BABA DEĞİLİM"

Olayın mağduru Muhammed Baca yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde araç kameramı teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim."

Baca, saldırının jandarma personelinin bulunduğu sırada gerçekleştiğini vurguladı ve yaşananların önlenebilir olduğunu belirtti.

"EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Baba Muhammed Baca, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen saldırının gerçekleştiğini ifade etti:

"Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. 9 aydır bizimle uğraşan ve hakkında tedbir kararı olan şahıs dışarıda geziyor. Dört çocuğumu alıp nereye gideyim?"

Baca, yaşadıkları güvenlik endişesini ve yardım çağrısını net bir şekilde dile getirdi. Ailenin daha önce de tehditler aldığını ve şikayetçi oldukları öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, saldırıya ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Baba ve kızını darp eden şüpheli tutuklanmış durumda. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, adli sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini belirtti.