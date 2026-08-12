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Yalova askeri uçak kazası SON DAKİKA! Yalova'da askeri uçak mı düştü? Yalova Çiftlikköy askeri uçak neden düştü?

Yalova askeri uçak kazası SON DAKİKA! Yalova'da askeri uçak mı düştü? Yalova Çiftlikköy askeri uçak neden düştü?
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Yalova askeri uçak kazası son dakika! Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. İlk belirlemelere göre iniş pozisyonunda olan uçaktaki pilotlar paraşütle atlayarak kurtulurken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Peki, Yalova'da askeri uçak mı düştü? Yalova Çiftlikköy askeri uçak neden düştü? Detaylar haberimizde.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. İlk belirlemelere göre iniş pozisyonunda olan uçaktaki pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YALOVA ASKERİ UÇAK KAZASI SON DAKİKA!

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

YALOVA ÇİFTLİKKÖY ASKERİ UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

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