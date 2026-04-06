Yalçın Küçük kitapları ve eserleri, Yalçın Küçük kaç kitabı var?

Yarım asrı aşan yazın hayatı boyunca tabuları yıkan tezleriyle gündemden düşmeyen Yalçın Küçük, yazdığı yüzlerce eserle Türk yayıncılık tarihinin en hacimli külliyatlarından birine sahip.

AKADEMİDEN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI’NA UZANAN BAŞARI

Türk düşünce dünyasının en üretken ve bir o kadar da tartışılan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Yalçın Küçük, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akademisyen, yazar ve ekonomist kimliğiyle tanınan Küçük, Türkiye’nin yakın tarihindeki siyasi kırılma noktalarının tam merkezinde yer alan bir figürdü. İşte 1 Temmuz 1938’de İskenderun’da başlayan ve 6 Nisan 2026’da sona eren fırtınalı bir ömrün kilometre taşları:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1960 yılında birincilikle bitiren Yalçın Küçük, öğrencilik yıllarında sosyalist fikir hareketlerinin liderliğini üstlendi. 27 Mayıs darbe sürecinde öğrenci eylemlerinin ön saflarında yer aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) görev aldı. Kısa sürede Uzun Vadeli Planlar Dairesi Müdürlüğü'ne kadar yükselen Küçük, daha sonra akademik kariyerine odaklanmak üzere Yale Üniversitesi’ne gitti ve Dünya Bankası’nda staj yaptı.

ODTÜ YILLARI VE CEZAEVİYLE TANIŞMA

1966 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğretim üyeliğine başlayan Küçük, dönemin etkili dergilerinde yazdığı sosyalist yazılarla dikkat çekti. Sovyetoloji üzerine yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplar nedeniyle 8 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. 1971 Muhtırası sonrası görevinden uzaklaştırılsa da, 1973-1976 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisini yöneterek basın dünyasında da ağırlığını hissettirdi.

Yalçın Küçük’ün hayatındaki en ilginç duraklardan biri de Kıbrıs Barış Harekâtı oldu. 1973 sonunda askere alınan Küçük, harekâta asteğmen olarak katıldı. Savaş meydanındaki deneyimlerini daha sonra anı-söyleşi formatında kitaplaştırarak tarihe not düştü. 1970’li yılların sonunda Türkiye İşçi Partisi (TİP) içinde aktif siyaset yapsa da, 1978 yılında partiden ihraç edildi ve kendi yayın organlarını kurmaya yöneldi.

AYDINLAR DİLEKÇESİ’NDEN SÜRGÜN YILLARINA

12 Eylül darbesi sonrası üniversiteden uzaklaştırılan ve cezaevine giren Küçük, sivil itaatsizliğin sembolü olan "Aydınlar Dilekçesi" hareketini Aziz Nesin ile birlikte örgütledi. 1993 yılında Türkiye’deki siyasi iklimi protesto ederek Fransa’ya gitti. Yurt dışında bulunduğu sürede Kürdoloji ve İranoloji üzerine çalışmalar yapsa da, Bekaa Vadisi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeler ve yayımladığı kitaplar nedeniyle büyük tartışmaların odağı oldu.

KİTAPLARI

1970'Lİ YILLAR: PLANLAMA VE EKONOMİ DÖNEMİ

• 100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye (1971) (Genişletilmiş basım: 1975, 1978)

• Endüstrileşmenin Temel Sorunları: Sovyet Deneyimi, 1925-1940 (1975)

• Türkiye Üzerine Tezler I (1978)

• Türkiye Üzerine Tezler II (1979)

1980'Lİ YILLAR: AYDINLAR VE SOSYALİZM ANALİZLERİ

• Bir Yeni Cumhuriyet İçin (1980)

• Seçme Teknik Çalışmalar (1981)

• Aydın Üzerine Tezler, 1830-1980 (5 Cilt, 1984-1987)

• Bilim ve Edebiyat (1985)

• Quo Vadimus - Nereye Gidiyoruz? (1985)

• Türkiye Üzerine Tezler III (1986)

• Küfür Romanları (1986)

• Estetik Hesaplaşma (1987)

• Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Kuruluşu (1987)

• Bir Soran Olursa (1987)

• Yirmi Bir Yaşında Bir Çocuk: Fatih Sultan Mehmet (1987)

• İtirafçıların İtirafları: TKP Pişmanları (1988)

• Kurtuluş Yazısı (Çelik Bilgin ile, 1988)

• Türkiye Üzerine Tezler IV (1989)

• Davalarım (1989)

• Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar (1989)

1990'LI YILLAR: KÜRT MESELESİ VE SİYASET TEZLERİ

• Kürtler Üzerine Tezler (1990)

• Türkiye Üzerine Tezler V (1991)

• Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Çözülüşü (1991)

• Emperyalist Türkiye (1992)

• Marksist Damar (1992)

• Kürt Bahçesinde Sözleşi (Abdullah Öcalan ile, 1993)

• Bir Dikine Ülke (1993)

• Dirilişin Öyküsü (Abdullah Öcalan ile, 1993)

• Yürüyüş (1996)

• Bakış (1996)

• Tarihçe (1997)

• Sicil (1997)

• El Kitabı (1997)

• Sol Marksizm (1998)

2000'Lİ YILLAR: TEKELİSTAN, ŞEBEKE VE SABETAYİZM

• Aydınlık Zindan (Bilgesu Erenus ile, 2000)

• Tekelistan (2000)

• Sırlar 1 (2001)

• Sırlar 2 (2002)

• Şebeke: Network (2002)

• İsimlerin İbranileştirilmesi / Tekelistan 1 (2 Cilt, 2003)

• Tekeliyet 1 (2003)

• Tekeliyet 2 (2003)

• Putları Yıkıyorum – Önsözler 1 (2004)

• İsyan 1 (2005)

• İsyan 2 (2005)

• Türkiye Büyülü Hapishanem (2005)

• Gizli Tarih 1 (2006)

• Ders 1: Küçülme Savaş (2006)

• Devlet ve Hürriyet (2006)

• Caligula: Saralı Cumhur (2007)

• Sol Müdahale (2007)

• Aforizmalar (2008)

• Epilepsi ile Orgazm: Mediko-Politik (2008)

2010 VE SONRASI: CEZAEVİ SÜRECİ VE SON ESERLER

• Çöküş (2010)

• Haberci (2010)

• Fitne (2010)

• Hasta Despot (2010)

• Cumhuriyet'e Karşı Küfür Romanları (2011)

• Atamanoğlu Fatih (2012)

• Çıkış - Ansiklopedi 1 (2015)

• Çıkış - Ansiklopedi 2 (2015)