Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı

Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi, tarihi zirve boyunca dünya basınının kalbi oldu.

DEVASA ÇALIŞMA KOMPLEKSİ

Küresel zirveyi yakından takip etmek için başkente gelen yaklaşık 2 bin 500 yerli ve yabancı gazeteci için devasa bir çalışma kompleksi hazırlandı. Merkezde basın mensuplarının kesintisiz çalışabilmesi amacıyla 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 100’ün üzerinde canlı yayın noktası, büyük bir basın toplantı salonu ve 10 adet brifing salonu hizmete sunuldu.

YABANCI BASIN MENSUPLARI TÜRK SOFRASINI HAYRANLIKLA PAYLAŞTI

Zirvenin yoğun gündemini dünya kamuoyuna aktarmak için Ankara'da bulunan yabancı basın mensupları, kendileri için kurulan devasa Türk sofrasını kameraya alarak hayranlıklarını paylaşımlarıyla dile getirdi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımlarda, Türk mutfağının zenginliğine ve misafirperverliğine dikkat çekildi. Hatay'ın kırma zeytininden Kars'ın gravyerine, Trabzon'un tereyağından Ege'nin zeytinyağlılarına kadar uzanan geniş coğrafi seçki, yabancı gazetecilerden tam not aldı.