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Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı

Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı Haber Videosunu İzle
Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı
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Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensupları, Uluslararası Medya Merkezi'nde kendileri için hazırlanan Türk mutfağı sofrasını hayranlıkla paylaştı. Yaklaşık 2 bin 500 gazetecinin görev yaptığı merkezde, Türkiye'nin yedi bölgesine ait geleneksel çorbalar, zengin kahvaltılıklar, kebaplar, yöresel mezeler ve şerbetli tatlılar dünya basınına sunuldu.

  • Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yaklaşık 2 bin 500 yerli ve yabancı gazeteci için Uluslararası Medya Merkezi'nde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'ün üzerinde canlı yayın noktası kuruldu.
  • Yabancı basın mensupları, merkezdeki Türk mutfağı sofrasını kameraya alarak sosyal medyada paylaştı.
  • Türk sofrasında Hatay kırma zeytini, Kars gravyeri, Trabzon tereyağı ve Ege zeytinyağlıları gibi geniş bir coğrafi seçki sunuldu.

Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi, tarihi zirve boyunca dünya basınının kalbi oldu.

DEVASA ÇALIŞMA KOMPLEKSİ

Küresel zirveyi yakından takip etmek için başkente gelen yaklaşık 2 bin 500 yerli ve yabancı gazeteci için devasa bir çalışma kompleksi hazırlandı. Merkezde basın mensuplarının kesintisiz çalışabilmesi amacıyla 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 100’ün üzerinde canlı yayın noktası, büyük bir basın toplantı salonu ve 10 adet brifing salonu hizmete sunuldu.

YABANCI BASIN MENSUPLARI TÜRK SOFRASINI HAYRANLIKLA PAYLAŞTI

Zirvenin yoğun gündemini dünya kamuoyuna aktarmak için Ankara'da bulunan yabancı basın mensupları, kendileri için kurulan devasa Türk sofrasını kameraya alarak hayranlıklarını paylaşımlarıyla dile getirdi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımlarda, Türk mutfağının zenginliğine ve misafirperverliğine dikkat çekildi. Hatay'ın kırma zeytininden Kars'ın gravyerine, Trabzon'un tereyağından Ege'nin zeytinyağlılarına kadar uzanan geniş coğrafi seçki, yabancı gazetecilerden tam not aldı.

Umut Halavart
Umut Halavart
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