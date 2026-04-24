Yalancı Yarim filmi oyuncuları kim, konusu ne, Yalancı Yarim sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yalancı Yarim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yalancı Yarim filmini izleyecek olanların merak ettiği Yalancı Yarim konusu nedir, Yalancı Yarim oyuncuları kimler ve Yalancı Yarim özeti gibi konuları inceliyoruz.

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ KLASİĞİ: YALANCI YARİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Türk sinemasının en sıcak ve en samimi yapımlarından biri olan Yalancı Yarim, dev oyuncu kadrosuyla hafızalardaki yerini koruyor. Arzu Film ekolünün en güzel örneklerinden biri olan filmde, Yeşilçam’ın yıldız isimleri bir araya geliyor. İşte o efsane kadro:

• Tarık Akan: Ferit (Yakışıklı ve çapkın zengin çocuğu)

• Emel Sayın: Alev (Ferit’in büyük aşkı)

• Münir Özkul: Mahmut (Alev’in babası, pazar esnafı)

• Adile Naşit: Huriye (Ferit’in dadısı/hizmetlisi)

• Hulusi Kentmen: Ferit’in Abisi (Sert ama yufka yürekli zengin iş adamı)

• Metin Akpınar: Mahmut'un arkadaşı (Kasap)

• Zeki Alasya: Mahmut'un arkadaşı (Manav)

• Kemal Sunal: Kemal (Ferit’in arkadaşı/ev halkından)

YALANCI YARİM FİLMİNİN KONUSU: KÜÇÜK BİR YALANLA BAŞLAYAN BÜYÜK AŞK

Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Kayserili zengin bir iş adamının kardeşi olan Ferit’in çapkınlıkları ve savurganlıkları etrafında şekilleniyor. Ferit, abisinden para alabilmek için ona sürekli yalanlar söyler. Son yalanı ise hali vakti yerinde bir ailenin kızıyla nişanlandığıdır.

Ancak abisi aniden İstanbul’a gelmeye karar verince işler karışır. Ferit, acilen "numaradan" bir nişanlı bulmak zorunda kalır. Bu sırada mahallenin güzel ve gururlu kızı Alev ile yolları kesişir. Alev ve babası Mahmut, başlangıçta bu oyuna yardım etmeyi kabul etseler de, yalanlar yalanları doğururken sahte nişanlılık yerini gerçek bir aşka bırakır.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Film sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Münir Özkul’un canlandırdığı karakterler üzerinden muazzam bir mahalle dayanışmasını anlatır. Maddi durumu kısıtlı olan ama gururlarından ödün vermeyen pazar esnafının, Ferit’in zengin ve kuralcı abisine karşı sergiledikleri "zengin aile" oyunu, Türk sinemasının en komik sahnelerine ev sahipliği yapar.

YALANCI YARİM SONU NASIL BİTİYOR? MUTLU SONLA BİTEN O ANLAR

Filmin finalinde tüm yalanlar birer birer ortaya çıkar. Ferit’in abisi, Alev’in ve ailesinin aslında zengin olmadığını, her şeyin bir oyun olduğunu öğrenir. İlk başta büyük bir öfke yaşansa da, mahallenin samimiyeti ve Ferit ile Alev arasındaki gerçek sevgi bu sert adamın kalbini yumuşatır.

Filmin sonunda; Ferit çapkınlıklarından vazgeçerek Alev’e olan aşkına sadık kalır. Abisi, kardeşinin bu değişimini ve mahallelinin dürüst dostluğunu takdir ederek aradaki sınıf farkını görmezden gelir. Alev ve Ferit’in birlikteliği onaylanır ve Yeşilçam’ın o meşhur, iç ısıtan mutlu sonlarından biri yaşanır. Alev ve Ferit el ele tutuşurken, tüm mahalleli bu mutluluğa ortak olur.