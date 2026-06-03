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Yakup TV tutuklandı mı, hapiste mi? Testo Taylan'dan Yakup TV hakkında bir iddia geldi

Yakup TV tutuklandı mı, hapiste mi? Testo Taylan'dan Yakup TV hakkında bir iddia geldi
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Yakup TV neden tutuklandı? Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cezaevinden aldığı bir bilgiye dikkat çekti. Danyıldız, içeriden ulaştığı bir kişinin kendisine Yakup TV olarak tanınan Yakup Şahkulubey’in Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne nakledildiğini söylediğini aktardı. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Sosyal medya fenomeni ve yayıncı Yakup TV hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Testo Taylan’ın yaptığı paylaşımın ardından gözler Yakup Şahkulubey ile ilgili gelişmelere çevrildi.

YAKUP TV KİMDİR?

Yakup Şahkulubey, 1998 yılında Mardin’de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının ardından İstanbul’a yerleşen Şahkulubey, yaşamını ve dijital içerik üretimi faaliyetlerini ağırlıklı olarak İstanbul’da sürdürdü. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde aldığı iddia edilen içerik üreticisi, genç yaşlarda sosyal medya alanında çalışmalar yapmaya başladı.

İnternet yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Yakup Şahkulubey, özellikle canlı yayınlarıyla tanındı. Bunun yanı sıra sokak röportajları ve çeşitli işletmelere yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesaplarında paylaşan fenomen, zaman içerisinde geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Dijital platformlarda ürettiği içeriklerle adını duyuran Şahkulubey, kamuoyunda daha çok “Yakup TV” adıyla biliniyor.

YAKUP TV TUTUKLANDI MI, NEDEN HAPİSTE?

Yakup TV hakkında gündeme gelen son iddia, Testo Taylan’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Danyıldız, cezaevinden aldığı bilgiye dayanarak Yakup Şahkulubey’in Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne nakledildiğini öne sürdü. Ancak paylaşımda da belirtildiği gibi, bu bilgiye ilişkin basında yer alan doğrulanmış bir kayıt bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan söz konusu iddia henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Yakup Şahkulubey’in cezaevinde bulunduğuna ya da hangi nedenle cezaevinde olduğuna ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan bilgiler şu aşamada iddia olarak değerlendiriliyor. 

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