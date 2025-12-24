İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamındaki isimlerden biri de Yağmur Uçkun oldu. Peki Yağmur Uçkun kimdir, neden gözaltına alındı? Yağmur Uçkun kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar.

YAĞMUR UÇKUN KİMDİR?

Yağmur Uçkun ismi, sosyal medya ve haber kaynaklarında sınırlı bilgilerle yer almaktadır. Elde edilen bilgilere göre, Uçkun İstanbul'da yaşamaktadır ve sanat ile moda alanında çalışmalar yürütmektedir. Sosyal medya paylaşımları, Yağmur Uçkun'un bu alanlara ilgi duyduğunu göstermektedir. Ancak kişisel hayatına dair detaylı bilgiler henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

YAĞMUR UÇKUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçları kapsamında gerçekleşti.

Bu kapsamda İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatların ele geçirildiği öğrenildi. Yağmur Uçkun da bu operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan ve iş insanları Mahmut Uğur Ziylan ile Hamdi Burak Beşer de bulunuyor. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

YAĞMUR UÇKUN KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Uçkun'un doğum tarihi ve yaşı ile ilgili herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır.

YAĞMUR UÇKUN NERELİ?

Mevcut kaynaklarda Yağmur Uçkun'un doğum yeri veya memleketi ile ilgili spesifik bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul'da yaşadığı ve faaliyetlerini burada sürdürdüğü bilinmektedir.

YAĞMUR UÇKUN NE İŞ YAPIYOR?

Mesleğine dair kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı uyuşturucu kullanımını ve dağıtımını engellemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında 20 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon yapılan iller: İstanbul, Muğla, Adana, Antalya

Ele geçirilen maddeler: Kokain, esrar, uyuşturucu aparatları

Gözaltına alınan diğer isimler: İş adamları, modeller, sosyal medya fenomenleri

Bu operasyon, İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmaları kapsamında son yıllarda gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.