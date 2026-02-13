Yağmur Şimşek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yağmur Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yağmur Şimşek'in adı, OnlyFans operasyonuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Gözaltına alınıp alınmadığı, gözaltı gerekçesi ve kariyerine dair merak edilenler sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Dijital içerik üreticisinin geçmişi, paylaşımları ve takipçi kitlesi hakkında ayrıntılar izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında…

YAĞMUR ŞİMŞEK GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Yağmur Şimşek, OnlyFans platformunda gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli arasında yer alıyor.

YAĞMUR ŞİMŞEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şimşek, OnlyFans üzerinden ücretli abonelik sistemiyle müstehcen içerikler paylaşmak ve bu gelirleri suç gelirleriyle ilişkilendirmek iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında paylaşılan içeriklerin Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik maddeleri çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda toplam 25 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 16 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan isimler arasında Meltem Bakır, Azranur Ay Vandan, Gizem Avcı, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Yağmur Şimşek bulunuyor.

YAĞMUR ŞİMŞEK KİMDİR?

Yağmur Şimşek, genç yaşta dijital içerik üreticiliğine adım atmış bir sosyal medya fenomenidir. Başlangıçta dans videolarıyla dikkat çeken Şimşek, Instagram ve diğer dijital platformlarda paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

YAĞMUR ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Şimşek, 1998 doğumlu olup 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

YAĞMUR ŞİMŞEK NERELİ?

Şimşek, İstanbul doğumludur.

YAĞMUR ŞİMŞEK NE İŞ YAPIYOR?

Şimşek, dijital platformlarda içerik üreticiliği yapmakta, özellikle dans videoları ve görsel sunumlarla takipçilerine içerik sunmaktadır. Ayrıca OnlyFans üzerinden abonelik sistemiyle özel içerik paylaşımı gerçekleştirdiği bildirilmektedir.