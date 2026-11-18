Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yağmur Atacan 43 yaşında. 1983'te Gaziantep'te doğan oyuncunun adı bugün eşinin anlattığı bir anıyla yeniden duyuldu: Pınar Altuğ, ilk yakınlaşmalarını anlatırken Atacan'ın soyunma odasına girip kendisini öptüğünü söyledi ve "O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan" dedi.

YAĞMUR ATACAN KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Atacan 1983 doğumlu ve 43 yaşında. Yugoslavya'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Gaziantep'te dünyaya geldi; asker olan babası o yıllarda kentte görevliydi, annesi ise diş hekimi. Eşi Pınar Altuğ 1974 doğumlu, yani doğum yılları arasında dokuz yıl var.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Yağmur Atacan bir oyuncu ve müzisyen. İlkokula Eskişehir'de başladı, dördüncü sınıftan sonra ailesiyle İstanbul'a taşınıp Üsküdar Anadolu Lisesi'ni bitirdi; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki felsefe bölümünü ise yarıda bıraktı.

Müzikle oyunculuktan önce tanıştı. 2001 ile 2005 arasında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında profesyonel davulcuydu. Sahnede 2002'de Canbaz oyununun Bebeto'su oldu, 2006'da da TRT'de Ben İstersem programını sundu.

YAĞMUR ATACAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yağmur Atacan'ın ilk dizisi Lise Defteri'ydi; 2003-2004'te yayımlanan dizide Ali'yi oynadı. Bunu Bir Dilim Aşk'taki Taner, Nefes Nefese'deki Barış ve 2006'da İlk Aşkım'daki Serkan rolleri izledi. En uzun soluklu rolü Doktorlar'daki Hasan Turay'dı.

Sinemada ilk büyük rolü 2006 yapımı Sınav'daki Sinan oldu. Çılgın Dersane'de (2007) Timur'u, Avanak Kuzenler'de (2008) Tankut'u canlandırdı.

YAĞMUR ATACAN NE İŞ YAPIYOR?

Yağmur Atacan bugün ticaretle uğraşıyor. Oyunculuğun ardından tekne satışı işine girdi.

YAĞMUR ATACAN İLE PINAR ALTUĞ NASIL TANIŞTI?

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ, 2006'da İlk Aşkım dizisinin setinde tanıştı. Eylül 2007'de nişanlanan çift, Nisan 2008'de evlendi ve kızları Su Ocak 2009'da doğdu.

Bu, Altuğ'un ikinci evliliği. Oyuncu 2000'de Umut Elçioğlu ile evlenmiş, 2005'te boşanmıştı.