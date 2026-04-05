Yabancı kuralı kalktı mı, bir takım tamamen yabancılardan oluşan kadro ile oynayabilir mi, ilk 11’de 3 Türk futbolcu şart değil mi?

Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralına ilişkin son gelişmeler futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kulüplerin tamamen yabancı futbolculardan kurulu bir ilk 11 ile mücadele edip edemeyeceği tartışılırken, “Türk oyuncu zorunluluğu kaldırıldı mı?” sorusu da gündemin merkezine yerleşti. Yeni düzenlemelerin detayları ve uygulanacak sistem, hem teknik direktörlerin planlarını hem de transfer piyasasını şekillendirecek.

YABANCI KURALI KALKTI MI?

Yabancı kuralında bir değişiklik bulunmuyor.

TFF'de Temmuz ayında güncellenen Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğu maddesi şöyle:

(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu

bulunmayan (“yabancı futbolcu”) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri

aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –

2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının

kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu

sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.

2025-2026 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2002 yılı

içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme

imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine

yazılabilirler.

2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki

tarihte doğmuş olması zorunludur.

(2) 14’ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım

Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.

(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol

Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak

A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama

uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım

Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle

Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların

sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle

imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu

kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

(4) Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında

oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma

zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle

kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu

olmaları koşulu aranmaz.