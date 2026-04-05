Yabancı kuralı kalktı mı, bir takım tamamen yabancılardan oluşan kadro ile oynayabilir mi, ilk 11’de 3 Türk futbolcu şart değil mi?
Türk futbolunda yabancı oyuncu kuralı yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. “Yabancı sınırı kalktı mı?” sorusu taraftarlar tarafından sıkça sorulurken, takımların tamamen yabancı futbolculardan oluşan kadrolarla sahaya çıkıp çıkamayacağı merak ediliyor. Özellikle ilk 11’de Türk oyuncu zorunluluğunun devam edip etmediği konusu, yeni sezon öncesi kulüplerin transfer stratejilerini doğrudan etkileyecek kritik bir detay olarak öne çıkıyor.
Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralına ilişkin son gelişmeler futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kulüplerin tamamen yabancı futbolculardan kurulu bir ilk 11 ile mücadele edip edemeyeceği tartışılırken, “Türk oyuncu zorunluluğu kaldırıldı mı?” sorusu da gündemin merkezine yerleşti. Yeni düzenlemelerin detayları ve uygulanacak sistem, hem teknik direktörlerin planlarını hem de transfer piyasasını şekillendirecek.
YABANCI KURALI KALKTI MI?
Yabancı kuralında bir değişiklik bulunmuyor.
TFF'de Temmuz ayında güncellenen Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğu maddesi şöyle:
(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan (“yabancı futbolcu”) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri
aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –
2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının
kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu
sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.
2025-2026 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2002 yılı
içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme
imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine
yazılabilirler.
2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki
tarihte doğmuş olması zorunludur.
(2) 14’ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım
Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.
(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak
A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım
Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle
Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların
sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle
imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu
kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.
(4) Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında
oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma
zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle
kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu
olmaları koşulu aranmaz.