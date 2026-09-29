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X çöktü mü, neden çöktü? 29 Eylül Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

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X çöktü mü, neden çöktü? 29 Eylül Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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X (Twitter) kullanıcılarının platforma giriş ve içeriklere ulaşma sırasında yaşadığı belirtilen sorunlar, 29 Eylül 2026 Salı günü de araştırılıyor. Ana sayfanın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi veya bazı içeriklerin görüntülenememesi kullanıcıların dikkatini çekerken, “X çöktü mü?”, “X neden açılmıyor?” ve “X’te erişim sorunu mu var?” soruları gündeme geliyor. Yaşanan problemlerin platform genelindeki bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı merak ediliyor.

29 Eylül Salı günü X'in güncel çalışma durumu kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Platforma girişte yaşanan aksaklıklar, akışın yenilenmemesi ve paylaşımların geç görüntülenmesi gibi problemler nedeniyle kullanıcılar X'te erişim sorunu olup olmadığını araştırıyor. Yaşanan aksaklıkların kapsamı ve platformun normal şekilde çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor.

X PLATFORMUNDA 29 EYLÜL SALI ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

29 Eylül 2026 Salı günü X'e erişmekte güçlük yaşayan kullanıcılar, platformdaki olası teknik problemi araştırıyor. Ana sayfanın açılmaması, akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi veya hesaplara girişte sorun yaşanması “X çöktü mü?” sorusunu gündeme getiriyor. Kullanıcıların yaşadığı problemlerin yaygınlığı ve genel bir kesinti olup olmadığı yakından takip ediliyor.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

X'te ortaya çıkan erişim ve performans sorunlarının farklı teknik nedenleri bulunabiliyor. İnternet bağlantısındaki problemler, tarayıcı kaynaklı aksaklıklar, önbellek ve çerezler ya da platform tarafındaki geçici teknik sorunlar içeriklerin görüntülenmesini etkileyebiliyor. Sorun yaşayan kullanıcılar bağlantılarını kontrol ederek tarayıcıyı veya uygulamayı yeniden başlatabilir, güncellemeleri kontrol edebilir ve gerekli durumlarda önbellek ile çerezleri temizleyebilir.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Bazı kullanıcılar 29 Eylül Salı günü X'in ana sayfa akışını yenilemekte, paylaşımları görüntülemekte veya hesaplarına giriş yapmakta sorun yaşayabiliyor. Gönderilerin geç açılması ve içeriklerin yüklenmemesi gibi problemler dikkat çekerken, yaşanan aksaklıkların belirli kullanıcılarla mı sınırlı kaldığı yoksa daha geniş kapsamlı bir erişim problemine mi işaret ettiği araştırılıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

X'te erişim problemi yaşayan kullanıcılar, platformun ne zaman yeniden normal çalışacağını merak ediyor. Sorunun kaynağına ve etkilediği kullanıcı sayısına bağlı olarak çözüm süresi değişebiliyor. Kullanıcılar bağlantılarını kontrol ederek uygulamayı veya tarayıcıyı yeniden başlatabilir, güncellemeleri kontrol edebilir ve gerekirse önbellek ile çerezleri temizleyerek tekrar giriş yapmayı deneyebilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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