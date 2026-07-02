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X çöktü mü, neden çöktü? 2 Temmuz Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 2 Temmuz Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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2 Temmuz sabah saatlerinde bazı X (Twitter) kullanıcılarının dile getirdiği erişim ve bağlantı sorunları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve içeriklerin görüntülenmesinde yaşandığı öne sürülen aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar "X çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, X çöktü mü, neden çöktü? 2 Temmuz Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

2 Temmuz günü X platformunda yaşandığı öne sürülen erişim problemleri, kullanıcıların gündemindeki yerini koruyor. Ana sayfa akışının güncellenmemesi, paylaşımların geç yüklenmesi ve uygulamada görüldüğü belirtilen performans sorunları sonrası gözler platformdaki son duruma çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

X PLATFORMUNDA 2 TEMMUZ'DA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

2 Temmuz itibarıyla bazı kullanıcılar, X platformunda kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını ifade ediyor. İçerik akışının yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve platforma erişimde zaman zaman yaşanan aksaklıklar sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Sosyal medya platformlarında görülebilen bu tür erişim sorunları; sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı teknik problemlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde geçici performans düşüşleri yaşanması mümkün olabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

2 Temmuz itibarıyla bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmediğini, paylaşımların geç yüklendiğini ve zaman zaman giriş problemleriyle karşılaştıklarını belirtiyor. Ayrıca içerik yükleme ve bildirimlerde yaşanan gecikmeler de sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan şikâyetler arasında yer alıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu iddialarının ardından kullanıcılar, platformun ne zaman normal çalışma düzenine döneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili resmî bir açıklama bulunmazken, X'teki teknik duruma ilişkin gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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