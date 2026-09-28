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Witcher 3 Remastered ne zaman çıkacak?

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Witcher 3 Remastered ne zaman çıkacak?
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Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından The Witcher 3: Wild Hunt'ın yenilenmiş sürümüne dair gelişmeler, oyuncuların gündemindeki yerini koruyor. Geralt of Rivia'nın unutulmaz macerasını yeniden deneyimlemek isteyen hayranlar, remastered versiyonla ilgili her detayı merakla takip ediyor. Peki, Witcher 3 Remastered ne zaman çıkacak? İşte merak edilen çıkış tarihi ve tüm detaylar…

CD Projekt RED'in dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan efsane yapımı The Witcher 3, yenilenmiş sürümüyle yeniden gündemde. Geliştirilmiş grafikler ve yeni özelliklerle oyunculara sunulması beklenen remastered versiyon, rol yapma oyunu tutkunlarının en çok beklediği projeler arasında yer alıyor. "Witcher 3 Remastered ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı ve oyunla ilgili bilinen tüm bilgiler haberimizde…

WITCHER 3 REMASTERED NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Witcher 3 Remastered, 29 Eylül 2026 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Yenilenmiş sürüm, dünya genelinde aynı anda yayınlanacak. Böylece farklı ülkelerdeki oyuncular yapıma eş zamanlı olarak ulaşabilecek.

KÜRESEL ÇIKIŞ SAATİ AÇIKLANDI

CD Projekt Red'in paylaştığı yayın takvimine göre oyun, 10.00 UTC itibarıyla erişime açılacak. Tek bir saat üzerinden belirlenen küresel çıkış planı, oyuncuların bulundukları saat dilimine göre yapıma farklı saatlerde ulaşması anlamına geliyor.

WITCHER 3 REMASTERED TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

UTC+3 saat diliminde bulunan Türkiye'de oyun, 29 Eylül günü saat 13.00'te erişime açılacak. Türk oyuncular, belirtilen saatten itibaren yenilenmiş yapımı doğrudan oynamaya başlayabilecek.

GECE YARISI BEKLEMEYE GEREK YOK

Çıkış saatinin öğle saatlerine denk gelmesi, Türkiye'deki oyuncular için önemli bir avantaj sağlıyor. Oyun severler, gece yarısına kadar beklemek zorunda kalmadan gün içinde indirme işlemlerini başlatabilecek ve Geralt of Rivia'nın macerasına kaldıkları yerden ya da en baştan dahil olabilecek.

EFSANE YAPIM YENİDEN SAHNEDE

Yayınlandığı dönemde pek çok ödül kazanan ve dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan The Witcher 3: Wild Hunt, sürükleyici hikâyesi ve geniş açık dünyasıyla türünün en iyi örnekleri arasında gösteriliyor. Remastered sürümün, hem seriyle ilk kez tanışacak oyunculara hem de yapımı yeniden deneyimlemek isteyen hayranlara yeni bir fırsat sunması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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