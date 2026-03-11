WhatsApp ücretli mi olacak? WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler?

WhatsApp'ta kullanıcıların merakla beklediği gelişme ortaya çıktı. Uygulamanın temel kullanımının ücretsiz kalacağı belirtilirken, "WhatsApp Plus" adıyla sunulacak yeni bir abonelik sisteminin bazı özellikleri ücretli hale getirebileceği konuşuluyor. WhatsApp Plus tam olarak ne, hangi ayrıcalıkları getiriyor? Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

WhatsApp'ın temel kullanımı ücretsiz olarak devam edecek. Kullanıcılar mesajlaşma, arama ve medya paylaşımı gibi temel özelliklerden herhangi bir ücret ödemeden faydalanmaya devam edebilecek.

WHATSAPP PLUS ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Evet, WhatsApp Plus, ücretli bir abonelik sistemi olarak planlanıyor. Uygulamanın mevcut ücretsiz sürümüne ek olarak, ekstra özellikler sunan bir "premium" versiyon olacak.

WHATSAPP PLUS NEDİR?

WhatsApp Plus, uygulamanın ücretli abonelik sistemi olarak öne sürülen yeni versiyonu. Kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme ve ek avantajlar sunmayı hedefliyor.

WHATSAPP PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Uygulama simgesini değiştirme

Farklı renk seçenekleri

Özel zil sesleri

Sabitlenebilecek sohbet sayısının artırılması

Özel çıkartmalar ve diğer ek özellikler

Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, WhatsApp Plus'ın temel kullanımın ücretsiz kalacağı, yalnızca ekstra özellikler için ücret alınacağı ifade ediliyor.