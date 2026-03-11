Haberler

WhatsApp ücretli mi olacak? WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler?

WhatsApp ücretli mi olacak? WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir gelişme gündemde. Uygulamanın tamamen ücretsiz kalacağı belirtilse de, "WhatsApp Plus" adıyla yeni bir abonelik sisteminin yolda olduğu iddiaları ortaya atıldı. Peki, WhatsApp ücretli mi olacak? WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler?

WhatsApp'ta kullanıcıların merakla beklediği gelişme ortaya çıktı. Uygulamanın temel kullanımının ücretsiz kalacağı belirtilirken, "WhatsApp Plus" adıyla sunulacak yeni bir abonelik sisteminin bazı özellikleri ücretli hale getirebileceği konuşuluyor. WhatsApp Plus tam olarak ne, hangi ayrıcalıkları getiriyor? Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

WhatsApp'ın temel kullanımı ücretsiz olarak devam edecek. Kullanıcılar mesajlaşma, arama ve medya paylaşımı gibi temel özelliklerden herhangi bir ücret ödemeden faydalanmaya devam edebilecek.

WHATSAPP PLUS ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Evet, WhatsApp Plus, ücretli bir abonelik sistemi olarak planlanıyor. Uygulamanın mevcut ücretsiz sürümüne ek olarak, ekstra özellikler sunan bir "premium" versiyon olacak.

WhatsApp ücretli mi olacak? WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler?

WHATSAPP PLUS NEDİR?

WhatsApp Plus, uygulamanın ücretli abonelik sistemi olarak öne sürülen yeni versiyonu. Kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme ve ek avantajlar sunmayı hedefliyor.

WHATSAPP PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Uygulama simgesini değiştirme
  • Farklı renk seçenekleri
  • Özel zil sesleri
  • Sabitlenebilecek sohbet sayısının artırılması
  • Özel çıkartmalar ve diğer ek özellikler

Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, WhatsApp Plus'ın temel kullanımın ücretsiz kalacağı, yalnızca ekstra özellikler için ücret alınacağı ifade ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!